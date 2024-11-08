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Как изменятся расходы на отдых с введением турналога в России

2:35
Туризм

Российский союз туриндустрии (РСТ) направил письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой прояснить правовые аспекты туристического налога, который вступит в силу в январе 2025 года. Вопросы касаются порядка формирования налоговой базы и льгот для отдельных категорий граждан.

Как изменятся расходы на отдых с введением турналога в России
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banknote_5000_rubles_(1997)_back.jpg by Центробанк РФ

С 2025 года в России вводится туристический налог, который будут уплачивать средства размещения, зарегистрированные в реестре классифицированных объектов для временного проживания.

Согласно п. 2 ст. 418.4 Налогового кодекса РФ, некоторые категории граждан освобождаются от этого налога, но только при предоставлении документов, подтверждающих их льготный статус.

Вместе с тем, возникает правовая неопределенность в ситуациях, когда льготный гражданин отдыхает с семьёй, не попадающей под льготную категорию. Если, например, в одном номере с ним проживают супруг и ребёнок, как формировать налоговую базу для этого случая?

Должен ли налогоплательщик уменьшать налоговую базу пропорционально числу льготных лиц, и применимо ли это правило, если установлена минимальная ставка налога в 100 рублей за сутки?

РСТ предлагает ФНС рассмотреть возможность не включать в налоговую базу турналога услуги по размещению членов семей льготных категорий, если они размещены в одном номере и пользуются одной услугой временного проживания.

Руководитель юридического отдела РСТ Илья Курский отмечает, что на данный момент у отрасли нет точного понимания, как корректно рассчитывать налоговую базу для турналога.

По планам, с 2025 года туристический налог составит 1% от стоимости услуг размещения, постепенно увеличиваясь до 5% к 2029 году, но не ниже минимальной ставки в 100 рублей за сутки. Налог включается в стоимость проживания и будет действовать на всей территории России.

Однако местные органы власти будут принимать решение о его введении в каждом муниципалитете. В городах федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также на территории «Сириус», решение об установлении налога принимают местные органы управления. Ранее предполагалось, что санатории будут освобождены от налога, но недавно они были включены в единый реестр.

Уточнения

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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