Розовый песок, синяя вода и полный релакс: что предлагает Бару

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Закройте глаза и прошепчите слово "пляж". Представили ли вы розовый и белый песок, бирюзовую прозрачную воду, тихо колышущиеся пальмы и уютный домик для двоих?

Фото: flickr.com by Serge Melki, CC BY 2.0

То, что вы сейчас видите мысленным взором, можно найти на побережье острова Бару, расположенного на Карибском побережье Колумбии, всего в часе езды от Картахены.

Когда-то Бару был полуостровом, пока его не отделили от материка каналом Дель-Дике. Теперь это редкий Карибский остров, до которого можно добраться на пароме или такси.

Простота доступа привлекает туристов: они часто отправляются сюда из порта Картахены на катерах, чтобы провести день на пляже Плайя-Бланка.

Будь вы любителем солнца, наблюдателем за птицами или фанатом снорклинга, Бару подарит вам разнообразные возможности для отдыха.

Плайя-Бланка в Бару: идеальное место для расслабления

После насыщенного дня в Картахене, с его яркой колониальной архитектурой, — день на пляже может показаться настоящим блаженством. Сюда можно добраться на скоростном катере или пароме, только учитывайте, что в разгар дня здесь может быть многолюдно.

Если вам больше нравится уединение, стоит отправиться в Плайя-Бланка поздно днём и остаться до заката. Так можно насладиться пляжем, когда большинство туристов уже уедет. Также есть возможность заказать поездку в местный пляжный клуб или даже выбрать роскошный тур, который позволит провести время как в Картахене, так и на Бару.

Любители пляжного отдыха найдут в Бару всё, что нужно для расслабления. Синий цвет воды здесь насыщен и ярок благодаря светлому песку, а наблюдение за этим цветом действительно помогает расслабиться. А розоватый оттенок песка создаётся мельчайшими розовыми организмами — фораминиферами, что добавляет ещё больше магии этому месту.

Чем заняться и где остановиться?

По прибытии на Бару можно отдохнуть или провести время активно. Поскольку в Колумбии обитает больше видов птиц, чем в любой другой стране, посещение Национального птичьего парка в Бару станет ярким впечатлением.

Здесь можно увидеть как попугаев и фламинго, так и разноцветных туканов. В парк лучше всего прийти утром, когда птицы особенно активны. Любителям подводного мира подойдёт снорклинг на рифах, а снять снаряжение и отправиться на экскурсию можно прямо с Плайя-Бланка.

Многие приезжают в Бару всего на один день, но оставшись здесь на ночь, можно насладиться потрясающим закатом, а также поплавать ночью с биолюминесцентным планктоном. Тем, кто предпочитает более уединённый стиль, понравятся небольшие бунгало прямо на пляже.

Уточнения

Респу́блика Колу́мбия (исп. República de Colombia), — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота.



Картахе́на-де-И́ндиас (исп Cartagena de Indias — Карфаген Индейский), или просто Картахе́на, — пятый по величине город Колумбии, административный центр департамента Боливар, крупный порт на берегу Карибского моря.



Фораминифе́ры (от лат. Foraminifera — отверстия, дыры) — клада раковинных одноклеточных животных из группы протистов, которой современные систематики присваивают ранг от типа до класса.

