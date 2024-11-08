Российские туристы не могут покинуть круизный лайнер в Японии

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские и японские власти работают над решением вопроса эвакуации туристов из России, застрявших на круизном лайнере Spectrum of the Seas. Вариантом спасения может стать безвизовый транзит, если круизная компания Royal Caribbean подаст запрос. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectrum_of_the_Seas_10.jpg by Dickelbers

"Такие форс-мажоры случаются крайне редко, и в каждом из них мы стремимся найти наилучший выход, — прокомментировали в туроператорской компании CruClub. — Сейчас мы ожидаем ответа от нашего партнёра, американской компании Royal Caribbean. Также посольство РФ в Японии активно помогает и поддерживает контакт с иммиграционной службой Японии. Они готовы рассмотреть возможность безвизового транзита для россиян, если будет соответствующий запрос от Royal Caribbean".

По словам представителя туроператора, на борту находится 538 российских граждан с просроченными японскими транзитными визами. Консульский отдел посольства России в Японии уже получил около 50 обращений с просьбой помочь организовать вылет из Токио в Шанхай с последующей поездкой в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на лайнере.

Из-за поломки двигателя Spectrum of the Seas остановился в японском порту Йокогама и, согласно последней информации, прибудет в Шанхай не раньше 11 ноября, вместо запланированного 9 ноября. В связи с этим, многие туристы, которые планировали вернуться домой, теперь вынуждены искать другие варианты.

РСТ пояснил, что пассажиры, которые купили тур с перелётом, не смогут улететь вовремя или будут вынуждены приобретать авиабилеты за свой счёт. Вылет из Токио также невозможен без японской визы, так как тур продавался безвизовым через Китай — Япония значилась в маршруте как транзитная остановка. Сходить на берег для экскурсий россиянам можно было без визы, однако для вылета это условие не подходит.

Уточнения

Spectrum of the Seas — круизное судно компании Royal Caribbean International.



Иокога́ма Йокоха́ма (яп. 横浜市 Ёкохама-си) — крупнейший портовый город Японии, административный центр префектуры Канагава.

