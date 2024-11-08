Эксперты советуют, как избежать проблем на отдыхе в Таиланде

Туристы, отдыхающие в Таиланде, могут столкнуться с рядом серьёзных проблем со здоровьем, и вот шесть основных рисков, которые стоит иметь в виду.
В период с февраля по апрель здесь часто фиксируются высокие уровни загрязнения, что может приводить к респираторным заболеваниям. По данным экспертов, в Чиангмае качество воздуха часто опускается до опасных уровней.
Кишечная палочка, сальмонелла, гастроэнтерит, а также гепатит А и брюшной тиф могут угрожать туристам, не соблюдающим меры предосторожности. Чтобы защититься, лучше пить бутилированную или фильтрованную воду и отдавать предпочтение свежеприготовленной еде.
Эти болезни сопровождаются высокой температурой, головной болью, болями в суставах и сыпью, а в некоторых случаях могут приводить к осложнениям. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и спать под противомоскитной сеткой.
Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.
Брюшной тиф (лат. typhus от др.-греч. τῦφος — «дым, жар; гордыня») — острая циклически протекающая кишечная антропонозная инфекция, вызываемая бактериями Salmonella Typhi.
Гепати́т (греч. ἡπατῖτις, от ἥπαρ — печень) — воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии.
Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.