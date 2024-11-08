Эксперты советуют, как избежать проблем на отдыхе в Таиланде

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, отдыхающие в Таиланде, могут столкнуться с рядом серьёзных проблем со здоровьем, и вот шесть основных рисков, которые стоит иметь в виду.

Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Первый риск связан с качеством воздуха, особенно в северной провинции Чиангмай, популярной среди туристов за уникальный тайский колорит.

В период с февраля по апрель здесь часто фиксируются высокие уровни загрязнения, что может приводить к респираторным заболеваниям. По данным экспертов, в Чиангмае качество воздуха часто опускается до опасных уровней.

Второй фактор — пища и вода. Уличная еда Таиланда притягательна, но не всегда безопасна: заболевания, передающиеся через воду и пищу, здесь не редкость.

Кишечная палочка, сальмонелла, гастроэнтерит, а также гепатит А и брюшной тиф могут угрожать туристам, не соблюдающим меры предосторожности. Чтобы защититься, лучше пить бутилированную или фильтрованную воду и отдавать предпочтение свежеприготовленной еде.

Третий риск — это заболевания, переносимые комарами. В сезон дождей (с мая по октябрь) увеличивается вероятность заразиться денге, малярией и другими опасными инфекциями.

Эти болезни сопровождаются высокой температурой, головной болью, болями в суставах и сыпью, а в некоторых случаях могут приводить к осложнениям. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и спать под противомоскитной сеткой.

Четвёртый риск — кожные заболевания, связанные с повышенной влажностью. Рекомендуется носить лёгкую дышащую одежду, поддерживать водный баланс и защищать кожу с помощью солнцезащитного крема.

Пятая проблема — аллергии, которые могут обостряться из-за высокой влажности, пыльцы и плесени. Очистители воздуха, регулярная уборка и антигистаминные препараты помогут справиться с этим дискомфортом.

Наконец, шестой фактор — психологическая адаптация, включая стресс и тревожность, которые могут возникнуть в незнакомой обстановке. Поэтому туристам стоит уделить внимание и своему психоэмоциональному комфорту.

Уточнения

Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.



Брюшной тиф (лат. typhus от др.-греч. τῦφος — «дым, жар; гордыня») — острая циклически протекающая кишечная антропонозная инфекция, вызываемая бактериями Salmonella Typhi.



Гепати́т (греч. ἡπατῖτις, от ἥπαρ — печень) — воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии.

