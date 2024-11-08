Катар и Оман привлекают туристов ценами ниже Турции

Из-за высокой инфляции в Турции и Египте, а также дорогих перевозок, поездки в эти страны стали стоить сопоставимо с отдыхом в более дорогих направлениях. Например, тур «Бали + Австралия» обошелся дешевле, чем проживание в элитном отеле в Турции. Туроператоры рассказали Profi.Travel, куда теперь отправляются туристы.
«Мой менеджер потратил пять часов на расчёт комбинированного тура в Австралию и на Бали — получилось дешевле, чем поездка в Турцию. Туристы в восторге», — поделилась гендиректор агентства «Бельмаре» и создатель турсообщества «Страна туризма» Диана Фердман. Она отметила, что многие клиенты хотят повторить такое путешествие.
Эксперт уточняет, что речь не о туристах с детьми, которые собирались в отель Maxx Royal, но выбрали Австралию. Однако многие путешественники, не планировавшие несколько поездок в этот регион, теперь с удовольствием возвращаются на Бали или в Австралию благодаря привлекательным ценам.
По её словам, из-за инфляции и дорогих перелётов Турция и Египет по стоимости приблизились к более дорогостоящим направлениям. Сейчас страны Ближнего Востока, как Катар, Оман и Бахрейн, активно развивают туризм с государственной поддержкой, а их цены остаются доступными. ОАЭ помогает удерживать цены на приемлемом уровне за счёт большого числа авиарейсов.
«Порой люди планируют отдых в Турции, но выбирают, например, Катар — иногда его туры “горят” и стоят дешевле», — добавила Фердман.
Она рекомендует рассмотреть также Вьетнам, Китай, Мьянму и экзотические африканские страны.
Руководитель агентского объединения НОТА Светлана Обоянская подтвердила тенденцию: «Да, Турция стала слишком дорогой, цены на отели растут, а уровень сервиса и питания падает даже в премиальных сегментах». Она отметила, что Египет также подорожал, и это связано с высокими ценами на перелёты.
На фоне подорожавших туров в Турцию растёт интерес к арабским странам, таким как Бахрейн и Катар.
«Летом туры в Катар на прямых рейсах “Аэрофлота” хорошо продавались, даже несмотря на жаркий сезон. Там есть отели разного уровня, удовлетворяющие запросы на бюджетный и роскошный отдых», — отметила Обоянская.
Катар также выгоден в сравнении с ОАЭ: он предлагает беспошлинный шоппинг, что снижает стоимость люксовых брендов, и пользуется спросом. Светлана добавила, что Оман тоже популярен, хотя локальные конфликты могут снизить его посещаемость, но российских туристов это обычно не останавливает.
Обоянская рассказала и о других направлениях.
«Я только что вернулась из Камбоджи. Это перспективное направление, но продавать его как бюджетное неправильно. С продуманной программой можно сделать из Камбоджи классный тур», — пояснила она.
Также туристы всё чаще выбирают сафари в Кении, поездки в Танзанию и туры по Южной Африке, особенно комбинированные программы с посещением ЮАР и сафари в Ботсване, Зимбабве и Замбии.
«Сейчас активно идут туры в Индонезию, Малайзию и на Филиппины. Туристам есть что выбирать и чем вдохновляться — не одной Турцией», — отметила Обоянская.
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