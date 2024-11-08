Катар и Оман привлекают туристов ценами ниже Турции

3:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за высокой инфляции в Турции и Египте, а также дорогих перевозок, поездки в эти страны стали стоить сопоставимо с отдыхом в более дорогих направлениях. Например, тур «Бали + Австралия» обошелся дешевле, чем проживание в элитном отеле в Турции. Туроператоры рассказали Profi.Travel, куда теперь отправляются туристы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riding_the_North_Beach_waves_(Unsplash).jpg by Julie Macey jules144

«Мой менеджер потратил пять часов на расчёт комбинированного тура в Австралию и на Бали — получилось дешевле, чем поездка в Турцию. Туристы в восторге», — поделилась гендиректор агентства «Бельмаре» и создатель турсообщества «Страна туризма» Диана Фердман. Она отметила, что многие клиенты хотят повторить такое путешествие.

Эксперт уточняет, что речь не о туристах с детьми, которые собирались в отель Maxx Royal, но выбрали Австралию. Однако многие путешественники, не планировавшие несколько поездок в этот регион, теперь с удовольствием возвращаются на Бали или в Австралию благодаря привлекательным ценам.

По её словам, из-за инфляции и дорогих перелётов Турция и Египет по стоимости приблизились к более дорогостоящим направлениям. Сейчас страны Ближнего Востока, как Катар, Оман и Бахрейн, активно развивают туризм с государственной поддержкой, а их цены остаются доступными. ОАЭ помогает удерживать цены на приемлемом уровне за счёт большого числа авиарейсов.

«Порой люди планируют отдых в Турции, но выбирают, например, Катар — иногда его туры “горят” и стоят дешевле», — добавила Фердман.

Она рекомендует рассмотреть также Вьетнам, Китай, Мьянму и экзотические африканские страны.

Руководитель агентского объединения НОТА Светлана Обоянская подтвердила тенденцию: «Да, Турция стала слишком дорогой, цены на отели растут, а уровень сервиса и питания падает даже в премиальных сегментах». Она отметила, что Египет также подорожал, и это связано с высокими ценами на перелёты.

На фоне подорожавших туров в Турцию растёт интерес к арабским странам, таким как Бахрейн и Катар.

«Летом туры в Катар на прямых рейсах “Аэрофлота” хорошо продавались, даже несмотря на жаркий сезон. Там есть отели разного уровня, удовлетворяющие запросы на бюджетный и роскошный отдых», — отметила Обоянская.

Катар также выгоден в сравнении с ОАЭ: он предлагает беспошлинный шоппинг, что снижает стоимость люксовых брендов, и пользуется спросом. Светлана добавила, что Оман тоже популярен, хотя локальные конфликты могут снизить его посещаемость, но российских туристов это обычно не останавливает.

Обоянская рассказала и о других направлениях.

«Я только что вернулась из Камбоджи. Это перспективное направление, но продавать его как бюджетное неправильно. С продуманной программой можно сделать из Камбоджи классный тур», — пояснила она.

Также туристы всё чаще выбирают сафари в Кении, поездки в Танзанию и туры по Южной Африке, особенно комбинированные программы с посещением ЮАР и сафари в Ботсване, Зимбабве и Замбии.