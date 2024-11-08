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Национальные маршруты, пляжи и кемпстоянки: Как субсидии изменят туризм в России

Туризм

В России стартовал конкурсный отбор на получение региональных субсидий для развития туристической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

Национальные маршруты, пляжи и кемпстоянки: Как субсидии изменят туризм в России
Фото: www.flickr.com by Oleg Brovko, CC BY-SA 2.0

С 8 ноября по 6 декабря Минэкономразвития России проводит конкурс в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Программа предусматривает выделение единой субсидии для поддержки туризма в регионах на три года — с 2025 по 2027. Ежегодный объём финансирования составит 9 млрд рублей.

Субсидия позволит регионам развивать туристическую инфраструктуру. Средства можно направить на создание удобных и безопасных пляжей, национальных маршрутов с элементами навигации, а также на открытие туристско-информационных центров.

Кроме того, субсидии могут использоваться для покупки снаряжения и оборудования, создания кемпингов и кемпстоянок, а также для обустройства туристских центров в городах.

Дополнительно средства можно направить на установку временных причальных сооружений и на продвижение туристического потенциала региона, что позволит привлечь больше путешественников.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Минэкономразвития России  — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и развития предпринимательской деятельности и тд..

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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