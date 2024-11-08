Секретный пляж и морские черепахи: главные открытия острова Сяолюцю

3:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сяолюцю, также известный как остров Ламбай, — это коралловый рай на юго-западном побережье Тайваня. Это одно из лучших мест для отдыха на свежем воздухе, где можно насладиться живописными пляжами, захватывающими дух скальными образованиями и возможностью встретить морских черепах.

Фото: unsplash.com by Todd Diemer, PDM

Путешествие на остров начинается в Тайбэе, столице Тайваня, из которого легко добраться на скоростном поезде до станции Цзоин, затем пересесть на автобус или такси до гавани Дунган, откуда отправляются паромы на Сяолюцю.

Стоит заранее позаботиться о наличных, так как банкоматы на острове не принимают иностранные карты. Также обязательно возьмите с собой безопасный для рифов солнцезащитный крем и защитную обувь для плавания, чтобы уберечь не только себя, но и кораллы.

По прибытии на Сяолюцю вы обнаружите, что многие местные отели предлагают широкий спектр услуг: от аренды скутеров до бронирования водных активностей. Важно заранее уточнить, есть ли в отеле пакеты для снорклинга и дайвинга, включающие прокат снаряжения и услуги гидов.

Пляжи и природные достопримечательности Сяолюцю невероятно разнообразны. Пляжи Чанг-Ау, Гебан-Бэй и Венис-Бич — идеальны для купания и солнечных ванн, а пляж Бьюти-Кейв привлекает туристов, интересующихся экотуризмом и морскими черепахами.

Секретный пляж особенно хорош для снорклинга благодаря уникальным скальным образованиям, образованным тысячелетней эрозией. Во время погружения важно соблюдать осторожность и не трогать рифы, чтобы не нанести вред окружающей среде.

Одним из самых фотогеничных мест на острове считается пляж Вазе-Рок с необычным известняковым образованием в форме инопланетного существа и уютным галечным пляжем. Это также отличное место для подводных погружений, где можно увидеть иглобрюхов, рыб-бритв и черепах.

На рыбацкой пристани Шанфу туристов ждут рифы, затонувшие корабли и великолепные виды для каякинга и вейкбординга. Для тех, кто предпочитает оставаться на поверхности, доступны экскурсии на полуподводной стеклянной лодке, откуда можно увидеть морскую фауну.

На суше путешественников ждут не менее удивительные достопримечательности. Например, Пещера Лобстеров, с которой удобно начинать маршрут и встречать рассвет. Следующей точкой маршрута может стать Пещера Красавицы с полумильной тропой, демонстрирующей уникальные геологические особенности острова, а затем — Тропа Дикого Кабана, где можно укрыться от солнца под древними баньяновыми деревьями.

Для более спокойного отдыха стоит посетить "Страну оленей", где можно понаблюдать за пятнистыми оленями. Маяк Люцю Юй, построенный в 1929 году, — ещё одна интересная остановка.

На закате рекомендовано отправиться в павильон "Закат" на западной стороне острова, чтобы насладиться красотой уходящего дня. Если захватить с собой плед для пикника, вечер можно завершить, любуясь звездами.

Уточнения

Тайва́нь (кит трад. 台灣/臺灣, упр. 台湾, пиньинь Táiwān; колониальное название — Формо́за, от порт. ilha Formosa — «прекрасный остров») — остров в Тихом океане, в 150 км от восточного берега материковой части Китая, от которой он отделён Тайваньским проливом.



Люцююй также Люцюсюй — остров в Южно-Китайском море, у юго-западного побережья острова Тайвань. Административно относится к уезду Пиндун. У восточной оконечности находится маяк, в официальной истории династии Суй «Суй шу» в разделе «Восточные варвары» упоминается государство Люцю, различали также Большой и Малый Люцю.



