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Рейсы из Минска в Санкт-Петербург, Махачкалу и другие города могут стать субсидируемыми

Туризм

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил о возможности субсидирования авиарейсов между Белоруссией и Россией к 2026 году, сообщает "Туристер". 

Рейсы из Минска в Санкт-Петербург, Махачкалу и другие города могут стать субсидируемыми
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

По его словам, речь идет о рейсах из Минска в Санкт-Петербург, Махачкалу, Архангельск, Ульяновск и Новосибирск, которые он назвал успешными. 

Союзный бюджет может быть использован для поддержки этих маршрутов в рамках пилотного проекта, который планируется запустить в 2026 году. 

Кроме того, транспортным властям обеих стран поручено проработать вопрос расширения парка поездов пригородного сообщения и их направлений, а также региональных авиамаршрутов.

Это означает, что в ближайшие годы жители Белоруссии и России могут рассчитывать на более доступные и удобные варианты для путешествий между двумя странами.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Белору́ссия — государство в Восточной Европе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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