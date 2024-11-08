Рейсы из Минска в Санкт-Петербург, Махачкалу и другие города могут стать субсидируемыми

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил о возможности субсидирования авиарейсов между Белоруссией и Россией к 2026 году, сообщает "Туристер".
По его словам, речь идет о рейсах из Минска в Санкт-Петербург, Махачкалу, Архангельск, Ульяновск и Новосибирск, которые он назвал успешными.
Союзный бюджет может быть использован для поддержки этих маршрутов в рамках пилотного проекта, который планируется запустить в 2026 году.
Кроме того, транспортным властям обеих стран поручено проработать вопрос расширения парка поездов пригородного сообщения и их направлений, а также региональных авиамаршрутов.
Это означает, что в ближайшие годы жители Белоруссии и России могут рассчитывать на более доступные и удобные варианты для путешествий между двумя странами.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Белору́ссия — государство в Восточной Европе.
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