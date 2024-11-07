Компания ItalyComunica продаёт банки с 100% натуральным воздухом озера Комо

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, посещающие живописное озеро Комо в Италии, могут приобрести необычный сувенир — банку с консервированным воздухом, сообщает "Туристер".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RU_Lake_Baikal_Olkhon_Cape_Khoboy_0003.jpg by Alexander Klink

Идея принадлежит компании ItalyComunica, которая запустила продажу банок по 9.9 евро за штуку. В каждой банке содержится 400 мл "100% натурального воздуха", собранного в окрестностях озера.

"Это не продукт, это осязаемое воспоминание, которое вы носите в своем сердце", — заявил маркетолог ItalyComunica Давид Абигнейл.

Однако мэр города Комо Алессандро Рапинезе раскритиковал идею, выразив мнение, что туристы могли бы увозить домой другие сувениры.

Популярность озера Комо растет с каждым годом, и в 2023 году его посетило более 5.6 миллионов человек.

Продажа банок с воздухом — очередной способ привлечь внимание туристов к этому красивому месту, хотя и вызывает неоднозначную реакцию.

Уточнения

Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.



Сувени́р — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, паломниками и др..



