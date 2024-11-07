Где в Европе комфортно жить на российскую пенсию

Российская путешественница, побывавшая в Европе, поделилась своими наблюдениями о том, где можно комфортно жить на российскую пенсию, сообщает "Лента".

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Она рекомендует обратить внимание на венгерский город Дебрецен, известный своими низкими ценами на жилье и высоким качеством медицинских услуг. В этом спокойном городе с развитой инфраструктурой, по ее словам, жизнь насыщенна интересными культурными событиями.

Еще один вариант — болгарский город Пловдив, где, по подсчетам путешественницы, средний бюджет для жизни составляет около 350-400 евро (36-42 тысяч рублей) в месяц.

Румынский город Тимишоара также привлекает российских пенсионеров своей доступностью и богатой культурой, пишет автор блога. Здесь можно наслаждаться музеями и архитектурой без переплаты за проживание.

Ранее эта же путешественница писала о том, как ей понравилась старость у пенсионеров в Норвегии. Она отмечала, что пожилые люди там не сидят дома, а активно путешествуют.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

