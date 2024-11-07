Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как быстро обновить ванную без ремонта и больших затрат
Килиана Мбаппе не вызвали в сборную Франции
Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку с дерева снимает плохо
Спустя тридцать лет в озере в США нашли угнанный Nissan 240SX
США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Мировой рынок алмазов столкнулся с серьёзным кризисом
Основные правила применения пептидной косметики для омоложения лица
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Путин ответил, кто может называть себя русским

Где в Европе комфортно жить на российскую пенсию

Туризм

Российская путешественница, побывавшая в Европе, поделилась своими наблюдениями о том, где можно комфортно жить на российскую пенсию, сообщает "Лента".

Где в Европе комфортно жить на российскую пенсию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она рекомендует обратить внимание на венгерский город Дебрецен, известный своими низкими ценами на жилье и высоким качеством медицинских услуг. В этом спокойном городе с развитой инфраструктурой, по ее словам, жизнь насыщенна интересными культурными событиями.

Еще один вариант — болгарский город Пловдив, где, по подсчетам путешественницы, средний бюджет для жизни составляет около 350-400 евро (36-42 тысяч рублей) в месяц.

Румынский город Тимишоара также привлекает российских пенсионеров своей доступностью и богатой культурой, пишет автор блога. Здесь можно наслаждаться музеями и архитектурой без переплаты за проживание.

Ранее эта же путешественница писала о том, как ей понравилась старость у пенсионеров в Норвегии. Она отмечала, что пожилые люди там не сидят дома, а активно путешествуют.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких
Домашние животные
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких Аудио 
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Наука и техника
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых Аудио 
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского

Андрей Ермак придумал схему по закрытию кейса Курской авантюры. Банковая сделает предложение новому президенту США Трампу о их готовности покинуть Курщину.

Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Кандидат на пост главы МОК объяснил отстранение россиян
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Последние материалы
Как быстро обновить ванную без ремонта и больших затрат
Килиана Мбаппе не вызвали в сборную Франции
Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку с дерева снимает плохо
Спустя тридцать лет в озере в США нашли угнанный Nissan 240SX
США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Мировой рынок алмазов столкнулся с серьёзным кризисом
Основные правила применения пептидной косметики для омоложения лица
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Путин ответил, кто может называть себя русским
Российские компании могут получить налоговые льготы в ОАЭ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.