Путешественник поделился неожиданными открытиями на борту ледокола

Российский путешественник, отправившийся в Арктику на ледоколе "Андрей Вильницкий", был поражен неожиданным уровнем комфорта на борту, сообщает "Лента".
Оказалось, что на шестипалубном судне есть лифт, который не отличается от того, что можно увидеть в любом офисном центре или жилом доме бизнес-класса, камин, а в одной из кают даже ванна.
Путешественника также приятно удивило наличие сауны с бассейном, спортзала и стола для настольного тенниса.
"Ощущение, что ты в пятизвездочном отеле, а не на судне", — поделился он своими впечатлениями.
Ранее этот же блогер рассказывал о том, чем питаются моряки на ледоколе, упомянул уху, самолепные пельмени и даже шашлыки.
Поездка на ледоколе оказалась не только экстремальным приключением, но и неожиданным комфортным путешествием.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Ледоко́л — самоходное специализированное судно, предназначенное для различных видов ледокольных операций с целью поддержания навигации в замерзающих бассейнах.
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