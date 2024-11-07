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Путешественник поделился неожиданными открытиями на борту ледокола

0:53
Туризм

Российский путешественник, отправившийся в Арктику на ледоколе "Андрей Вильницкий", был поражен неожиданным уровнем комфорта на борту, сообщает "Лента".

Путешественник поделился неожиданными открытиями на борту ледокола
Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, CC BY-SA 4.0

Оказалось, что на шестипалубном судне есть лифт, который не отличается от того, что можно увидеть в любом офисном центре или жилом доме бизнес-класса, камин, а в одной из кают даже ванна.

Путешественника также приятно удивило наличие сауны с бассейном, спортзала и стола для настольного тенниса.

"Ощущение, что ты в пятизвездочном отеле, а не на судне", — поделился он своими впечатлениями.

Ранее этот же блогер рассказывал о том, чем питаются моряки на ледоколе, упомянул уху, самолепные пельмени и даже шашлыки.

Поездка на ледоколе оказалась не только экстремальным приключением, но и неожиданным комфортным путешествием.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Ледоко́л — самоходное специализированное судно, предназначенное для различных видов ледокольных операций с целью поддержания навигации в замерзающих бассейнах.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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