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Путешественник рассказал о гостеприимстве жителей горного кишлака в Таджикистане

1:07
Туризм

Российский путешественник поделился своими впечатлениями о поездке в Таджикистан, где он посетил горный кишлак, сообщает "Лента".

Путешественник рассказал о гостеприимстве жителей горного кишлака в Таджикистане
Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, CC BY-SA 2.0

Местные жители, по его словам, проявили невероятное гостеприимство: сразу же пригласили его к себе домой на обед. Хозяева угостили его ароматным пловом, приготовленным утром. Путешественник отметил, что порции были огромными, что говорит о том, что на гостях в Таджикистане не принято экономить.

"Сейчас тебя накормим и спать уложим. Будешь рад, что сюда приехал — мы обещаем!", — процитировал путешественник слова новых знакомых.

В своем блоге он также поделился наблюдениями о Душанбе, столице Таджикистана. По его мнению, некоторые районы города словно перенеслись на 100-200 лет назад, так как местные жители ведут традиционный быт и занимаются домашним хозяйством.

Этот рассказ показывает, что путешествие в Таджикистан — это не только знакомство с красивыми пейзажами, но и погружение в мир гостеприимства и традиций.

Уточнения

Таджикиста́н — государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира и не имеющее выхода к морю.

Гостеприи́мство — распространённое повсеместно (в самых различных культурах и во все временные периоды) общественное явление, предполагающее предоставление чужаку (гостю) защиты и заботы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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