Что удивляет туристов из России в квартирах других стран

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, путешествуя по миру, часто сталкиваются с необычными особенностями квартир в других странах, сообщает "Рамблер".

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

В Швеции дома выглядят очень уютно: с деревянным паркетом, каминами, классической мебелью и яркими акцентами. При этом нет заборов, а только сетчатые ограждения.

В Исландии люди снимают обувь при входе в подъезд, который обычно очень стильно оформлен. В домах есть подсобные помещения в подвале, где находятся стиральные машины. Окна всегда закрыты жалюзи из-за белых ночей.

В США квартиры практичные, а не стильные. Люстры отсутствуют, вместо них используют простые лампы. В ванных комнатах по два умывальника, а на кухнях по две раковины. Входные двери тонкие, как из картона.

В Китае квартиры часто не соответствуют европейским стандартам. В туалетах может быть дырка в полу, кухни маленькие, а холодильники ставят рядом с кроватями.

В Северной Корее кровати считаются роскошью, а диван и холодильник — признаками достатка. В ванной комнатах обычно только дырка в полу вместо унитаза.

Иностранцы, побывавшие в России, удивляются, что наши квартиры часто бедны и лишены базовых удобств, таких как телевизоры, кондиционеры, посудомоечные машины и измельчители мусора в раковинах.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



