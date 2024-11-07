Что удивляет туристов из России в квартирах других стран

Россияне, путешествуя по миру, часто сталкиваются с необычными особенностями квартир в других странах, сообщает "Рамблер".
В Швеции дома выглядят очень уютно: с деревянным паркетом, каминами, классической мебелью и яркими акцентами. При этом нет заборов, а только сетчатые ограждения.
В Исландии люди снимают обувь при входе в подъезд, который обычно очень стильно оформлен. В домах есть подсобные помещения в подвале, где находятся стиральные машины. Окна всегда закрыты жалюзи из-за белых ночей.
В США квартиры практичные, а не стильные. Люстры отсутствуют, вместо них используют простые лампы. В ванных комнатах по два умывальника, а на кухнях по две раковины. Входные двери тонкие, как из картона.
В Китае квартиры часто не соответствуют европейским стандартам. В туалетах может быть дырка в полу, кухни маленькие, а холодильники ставят рядом с кроватями.
В Северной Корее кровати считаются роскошью, а диван и холодильник — признаками достатка. В ванной комнатах обычно только дырка в полу вместо унитаза.
Иностранцы, побывавшие в России, удивляются, что наши квартиры часто бедны и лишены базовых удобств, таких как телевизоры, кондиционеры, посудомоечные машины и измельчители мусора в раковинах.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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