В России резко вырос спрос на шенгенские визы

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Причиной этого стал рост числа обращений в связи с уменьшением выданных многократных виз.

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Следует отметить, что в консульствах Италии и Франции теперь можно получить шенгенскую визу только на срок не более шести месяцев, тогда как ранее, год назад, многие заявители могли рассчитывать на получение годовых виз.

Дополнительно усложняются условия для получения этих туристических документов: например, консульство Франции больше не принимает заявки с рукописными доверенностями, а дипломатические ведомства Италии, Испании и Хорватии требуют предоставления информации из Пенсионного фонда России за последние десять лет.