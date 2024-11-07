Оценены последствия вспышки опасного вируса в Турции для поездок россиян

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин обсудил влияние этой вспышки на поездки российских граждан.

Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Эксперт отметил, что ни в российские медицинские учреждения, ни в Роспотребнадзор не поступали жалобы от соотечественников. Согласно данным турецкой стороны, количество обращений за медицинской помощью также не возросло.

Кроме того, Горин отметил, что случаи ротавирусных инфекций, ОРВИ и других болезней наблюдаются, однако все российские туристы имеют страховки, которые покрывают затраты на медицинские услуги, передает "Лента.ру".

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Ротавирусы (лат. Rotavirus) — род вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов (Reoviridae), возбудители ротавирусной инфекции.



