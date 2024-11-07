Оценены последствия вспышки опасного вируса в Турции для поездок россиян

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин обсудил влияние этой вспышки на поездки российских граждан.
Эксперт отметил, что ни в российские медицинские учреждения, ни в Роспотребнадзор не поступали жалобы от соотечественников. Согласно данным турецкой стороны, количество обращений за медицинской помощью также не возросло.
Кроме того, Горин отметил, что случаи ротавирусных инфекций, ОРВИ и других болезней наблюдаются, однако все российские туристы имеют страховки, которые покрывают затраты на медицинские услуги, передает "Лента.ру".
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
Ротавирусы (лат. Rotavirus) — род вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов (Reoviridae), возбудители ротавирусной инфекции.
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