Эксперты развеяли три популярных мифа об отдыхе на Мальдивах

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Проживание на местных островах, где живут жители, предоставляет возможность туристам забронировать номера в скромных гостиницах и гостевых домах по более приемлемым ценам.

Фото: Wikipedia by Gzzz, CC BY-SA 4.0

Прямые рейсы на Мальдивы обычно стоят достаточно дорого, но есть способ сэкономить. Вместо прямого рейса можно рассмотреть вариант с пересадкой, например, через Объединенные Арабские Эмираты или Турцию. Такие билеты могут оказаться значительно дешевле, и для тем, кто не спешит, это будет удачным решением.

Многие предполагают, что отдыхая на этих райских островах, можно не беспокоиться о дикой природе. Тем не менее, здесь действительно встречаются змеи, хотя опасаться их не стоит: на Мальдивах нет ядовитых видов, и большинство змей стараются избегать людей. Тем не менее, туристам рекомендуется проявлять осторожность, особенно в обилие зелени и густых кустарниках.

Уточнения

Мальди́вы — Мальди́вская Респу́блика — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

