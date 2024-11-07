В Египте зимой будут подогревать бассейны

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ноябре нарастает интерес туристов, собирающихся в Египет, к наличию подогреваемых бассейнов в отелях. На прошлой неделе публикации были посвящены предложениям в Шарм-эль-Шейхе, а теперь внимание обращается на Хургаду.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

Представитель компании Anex сообщил, что зимний сезон в египетских отелях начинается с середины ноября и продолжается до середины марта, в это время максимально подогреваются бассейны. Температура воды в них зависит от погодных условий и регулируется санитарно-гигиеническим контролем Египта.

Эксперты отмечают, что данный сервис пользуется спросом у туристов, особенно в сетях отелей Rixos и Hawaii. Например, в Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* имеется пять подогреваемых бассейнов, два из которых предназначены для детей.

Уточнения



Еги́пет - трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Водосборный бассейн (также водосборная площадь, водосбор, бассейн) — территория земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в данный водоём или водоток, включая различные его притоки. Чаще всего речь идёт о бассейнах рек.

