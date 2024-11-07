Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Египет остается на лидирующих позициях у туристов
Враждовавшие тёзки Бородина и Собчак помирились в Дубае
В России резко вырос спрос на шенгенские визы
Блогерша Костенко рассказала, почему была вынуждена отказаться от алкоголя: всё закончилось капельницей
Заварные блины на молоке без яиц идеальны для любой начинки
Оценены последствия вспышки опасного вируса в Турции для поездок россиян
Владимир Селиванов раскрыл, как часто видится с дочерью, за которую судится с бывшей женой
Эксперты развеяли три популярных мифа об отдыхе на Мальдивах
Ваша кошка будет здоровой и послушной, если вы будете следовать этим правилам

РСТ: Туры на Кубу уже превышают показатели прошлого года

3:24
Туризм

РСТ сообщает, что после недавнего энергетического кризиса на Кубе, вызванного аварией на крупнейшей тепловой электростанции и ураганом "Оскар", наблюдается лёгкое снижение спроса на это туристическое направление. Однако, по мнению туроператоров, ситуация быстро исправилась, и показатели продаж уже превышают уровень прошлого года.

РСТ: Туры на Кубу уже превышают показатели прошлого года
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Глава комиссии Российского союза туриндустрии по турагентской деятельности Сергей Агафонов отметил, что сразу после блэкаута продажи направления упали, но это было временное явление, и вскоре все нормализовалось. Он добавил, что Кубу бронируют не так массово, как Турцию и Египет, поэтому говорить о резких колебаниях потока нецелесообразно.

Компания "Интурист" не зафиксировала падения продаж, которые остаются стабильными с глубиной в среднем 1,5-2 месяца. Куба входит в десятку выездных зимних направлений данного туроператора, средний чек на поездку в валюте уменьшился до 1,2 тысячи долларов.

"Продажи туров на высокий зимний сезон сейчас соответствуют показателям 2023 года. Возможно, это связано с тем, что объём перевозки остается также на уровне прошлого года. Да и рекламная активность по продвижению Кубы невысокая, соответственно на превышающий предложение спрос рассчитывать не приходится", — сообщила директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева.

Дмитрий Анпилогов, директор саратовского турагентства "Лагуна-тур", отметил спокойное отношение туристов к ситуации на Кубе. Он сообщил, что россияне не обращались с вопросами, а официального запрета на посещение страны не было. По его словам, несмотря на отключения электроэнергии, интерес к Кубе не снизился, особенно накануне высокого сезона.

Согласно данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", уровень спроса на Кубу в зимний период превышает показатели прошлого года на 44,4%. На данный момент остров занимает 8-е место в списке зимних направлений, однако её доля сократилась по сравнению с прошлым годом.

Анжелика Михновец, PR-менеджер группы компаний "Слетать.ру", уточнила, что, хотя Куба показала рост объёмов, другие страны, такие как Таиланд, Китай, Египет и Вьетнам, значительно опережают её по спросу.

Анпилогов также добавил, что у Кубы есть факторы, ограничивающие спрос, включая длительное время перелёта и ограниченный выбор блюд в отелях. Тем не менее, культура и история страны вызывают интерес у туристов. Он отметил, что жители Саратова пока заказывают новогодние туры на Кубу либо до, либо после праздников, и аналогичная ситуация наблюдается и на других направлениях.

Кризис на Кубе начался 18 октября, когда ураган "Оскар" и авария на ТЭЦ оставили без электричества до 90% населения. Однако к 25 октября электроснабжение начало восстанавливаться, и отдыхающие в отелях не столкнулись с серьёзными проблемами благодаря наличию генераторов.

Уточнения

Ку́ба - островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и более чем на 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Наука и техника
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира Аудио 
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Военные новости
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Аудио 
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких
Домашние животные
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Отставной генерал США в пух и прах раскритиковал военную игру своей страны Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова
Как укрыть розы на зиму простым способом
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Оценены последствия вспышки опасного вируса в Турции для поездок россиян
Взгляд из Италии: "Газпром" удивляет
Владимир Селиванов раскрыл, как часто видится с дочерью, за которую судится с бывшей женой
РСТ: Туры на Кубу уже превышают показатели прошлого года
Эксперты развеяли три популярных мифа об отдыхе на Мальдивах
Ваша кошка будет здоровой и послушной, если вы будете следовать этим правилам
Штраф за обычные вещи в багажнике: что нельзя оставлять в машине
Принц Уильям высказался о самочувствии Кейт Миддлтон, завершившей курс химиотерапии
Эксперты дали советы по улучшению шумоизоляции в квартире
Россиянам рассказали, как уменьшить расходы на ремонт вдвое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.