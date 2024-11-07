РСТ: Туры на Кубу уже превышают показатели прошлого года

3:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

РСТ сообщает, что после недавнего энергетического кризиса на Кубе, вызванного аварией на крупнейшей тепловой электростанции и ураганом "Оскар", наблюдается лёгкое снижение спроса на это туристическое направление. Однако, по мнению туроператоров, ситуация быстро исправилась, и показатели продаж уже превышают уровень прошлого года.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Глава комиссии Российского союза туриндустрии по турагентской деятельности Сергей Агафонов отметил, что сразу после блэкаута продажи направления упали, но это было временное явление, и вскоре все нормализовалось. Он добавил, что Кубу бронируют не так массово, как Турцию и Египет, поэтому говорить о резких колебаниях потока нецелесообразно.

Компания "Интурист" не зафиксировала падения продаж, которые остаются стабильными с глубиной в среднем 1,5-2 месяца. Куба входит в десятку выездных зимних направлений данного туроператора, средний чек на поездку в валюте уменьшился до 1,2 тысячи долларов.

"Продажи туров на высокий зимний сезон сейчас соответствуют показателям 2023 года. Возможно, это связано с тем, что объём перевозки остается также на уровне прошлого года. Да и рекламная активность по продвижению Кубы невысокая, соответственно на превышающий предложение спрос рассчитывать не приходится", — сообщила директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева.

Дмитрий Анпилогов, директор саратовского турагентства "Лагуна-тур", отметил спокойное отношение туристов к ситуации на Кубе. Он сообщил, что россияне не обращались с вопросами, а официального запрета на посещение страны не было. По его словам, несмотря на отключения электроэнергии, интерес к Кубе не снизился, особенно накануне высокого сезона.

Согласно данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", уровень спроса на Кубу в зимний период превышает показатели прошлого года на 44,4%. На данный момент остров занимает 8-е место в списке зимних направлений, однако её доля сократилась по сравнению с прошлым годом.

Анжелика Михновец, PR-менеджер группы компаний "Слетать.ру", уточнила, что, хотя Куба показала рост объёмов, другие страны, такие как Таиланд, Китай, Египет и Вьетнам, значительно опережают её по спросу.

Анпилогов также добавил, что у Кубы есть факторы, ограничивающие спрос, включая длительное время перелёта и ограниченный выбор блюд в отелях. Тем не менее, культура и история страны вызывают интерес у туристов. Он отметил, что жители Саратова пока заказывают новогодние туры на Кубу либо до, либо после праздников, и аналогичная ситуация наблюдается и на других направлениях.

Кризис на Кубе начался 18 октября, когда ураган "Оскар" и авария на ТЭЦ оставили без электричества до 90% населения. Однако к 25 октября электроснабжение начало восстанавливаться, и отдыхающие в отелях не столкнулись с серьёзными проблемами благодаря наличию генераторов.

Уточнения

Ку́ба - островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и более чем на 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов.

