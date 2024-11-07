Бортпроводники против: что пассажирам не стоит делать на борту

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Работа бортпроводника требует высокой ответственности и умения справляться с множеством задач, среди которых — общение со сложными пассажирами, разрешение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности и комфорта на борту.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

Эти специалисты вынуждены часто летать через несколько часовых поясов и готовы трудиться, чтобы путешественники чувствовали себя комфортно.

Но есть несколько привычек пассажиров, которые, мягко говоря, их раздражают.

Например, попытки имитировать пристегивание ремней, слишком частое нажатие на кнопку вызова и… снятие обуви во время полёта. Пожалуйста, не делайте этого!

Кроме того, бортпроводники не работают в аэропорту, поэтому вопрос о расположении терминалов и кафе лучше задать сотрудникам аэропорта, а не экипажу.

В России по данным на апрель 2024 года, 228 аэропортов, и разумеется, никто не может запомнить их все. Однако в аэропорту всегда можно найти информационные стойки и обратиться к агентам на стойке регистрации, которые помогут вам сориентироваться.

Найти нужное место в аэропорту можно самостоятельно, не задавая лишних вопросов экипажу самолёта. Например, эксперт рекомендует спрашивать дорогу у тех, кто действительно работает в аэропорту, — у агентов, сотрудников фуд-кортов или магазинов, в крайнем случае у представителей службы поддержки.

Это позволяет избежать беспокойства экипажа и сэкономить время

Также многие путешественники советуют загружать карты терминалов до посадки на рейс — так их можно изучить прямо на борту, не беспокоясь о подключении к интернету.

Приложения для отдельных аэропортов, такие как, например, приложение аэропорта "Домодедово", также включают удобные каталоги мест, где можно найти магазины, кафе, парковки, зоны отдыха и многое другое

"Яндекс Карты" также может стать верным помощником в аэропорту, поскольку карты некоторых аэропортов позволяют получать навигационные данные в режиме реального времени.

Если вы спешите и хотите сориентироваться, просто введите поисковый запрос для нужного аэропорта, и приложение отобразит актуальную.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров.



Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

