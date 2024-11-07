Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мощный выброс Солнца достиг Меркурия: планета в плазменном вихре
Вот какие эмоции могут испытывать собаки. Рассказываем интересные факты о питомцах
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
Как новичку стать уверенным за рулём: три важных шага
Бортпроводники против: что пассажирам не стоит делать на борту
Актриса Юлия Хлынина раскрыла, какие изменения произошли с ней в браке
Люди, видящие больше: как работает феномен тетрахроматии
Доктор назвал преимущества бега в холодную погоду
Неисправности тормозов, о которых стоит знать каждому водителю

От Бангкока до Мехико: топ-5 мест для уникальных гастрономических впечатлений

3:04
Туризм

Путешествие — это знакомство с новыми культурами, а еда становится их настоящим голосом. Особенно это касается уличной еды, которая рассказывает о прошлом, настоящем и традициях города.

От Бангкока до Мехико: топ-5 мест для уникальных гастрономических впечатлений
Фото: unsplash.com by Дэн Голд, CC0

У каждой страны — свои уникальные вкусы, каждая тележка с едой отражает природные ресурсы, ингредиенты и специи этого региона.

Именно уличная еда позволяет по-настоящему понять культуру, а для тех, кто любит погружаться в местную атмосферу, исследование гастрономии может стать настоящим приключением.

Мы тщательно изучили туристические издания, блоги и отзывы, чтобы составить список лучших городов для гурманов:

Бангкок, Таиланд

Уличная еда здесь — настоящий культурный феномен. В Бангкоке легко найти всё: от пад тай до шашлыка сатэ. Лучшие районы для дегустации уличной еды — китайский квартал Яоварат и Старый город Раттанакосин, знаменитый закусочными, отмеченными путеводителем "Мишлен".

Местные плавучие рынки также станут незабываемым гастрономическим опытом, где можно попробовать том ям и клейкий рис с манго прямо с лодки.

Мехико, Мексика

Этот город известен не только вкусными тако, но и огромным выбором других закусок. Здесь можно попробовать тамале, чуррос и чичарронес. Популярные районы Рома-Норте и Кондеса изобилуют уличными прилавками, где готовят карне-асаду и пасторскую говядину.

Центр Мехико и район Койоакан также славятся фруктовыми прилавками и соками, которые освежают в жаркий день.

Куала-Лумпур, Малайзия

Уличная еда в Куала-Лумпуре привлекает разнообразием национальных кухонь, которые готовят малайцы, китайцы и индийцы. Рынок на Петалинг-стрит в китайском квартале и рынок Чоу Кит известны своим разнообразием и насыщенностью вкусов.

Настоящий символ местной уличной кухни — наси лемак, пропитанный кокосовым молоком и листьями пандана, приправленный самбалом и другими традиционными ингредиентами.

Мумбаи, Индия

Этот город известен своей уличной едой, наполненной овощами, карри и пряностями. Хау-галли — это улицы, на которых расположены популярные продуктовые лавки.

В Хаткопар-Хау-Галли и на рынке Кроуфорд можно попробовать лучшие индийские досы, карри и жареную рыбу.

Хошимин, Вьетнам

Вьетнамская кухня богата аутентичными блюдами, и Хошимин предлагает множество мест, где их можно попробовать. Район 1 известен своими закусочными, где можно отведать Bò Lá Lốt, бань сё и бань бот чиен.

Если вы любите морепродукты, на улице Винь Кхань можно попробовать крабовые клешни с лаймом и чили, каракатиц на углях.

 

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie,) — наука, изучающая связь между культурой и пищей, слово "гастрономия" появилось в художественной литературе в первой трети XIX века, образовано двумя греческими корнями и дословно переводится как "закон желудка",(от др.-греч. γαστήρ - "желудок" и νομός - "закон, обычай).

У́личная еда́ стритфуд — разновидность быстрого питания (фастфуда) — готовая к употреблению еда и напитки, продаваемые разносчиками или продавцами на улице или в других общественных местах, виды уличной еды сильно отличаются в разных странах и регионах в связи с культурными традициями, некоторые уличные продукты имеют распространение в одной стране или даже в отдельном её регионе.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы
Садоводство, цветоводство
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы Аудио 
Пять привычек для водителей, которые продлят жизнь двигателю
Авто
Пять привычек для водителей, которые продлят жизнь двигателю Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Отставной генерал США в пух и прах раскритиковал военную игру своей страны Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова
Как укрыть розы на зиму простым способом
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость
Как новичку стать уверенным за рулём: три важных шага
Бортпроводники против: что пассажирам не стоит делать на борту
Актриса Юлия Хлынина раскрыла, какие изменения произошли с ней в браке
Люди, видящие больше: как работает феномен тетрахроматии
Доктор назвал преимущества бега в холодную погоду
Неисправности тормозов, о которых стоит знать каждому водителю
Найти модель джинсов своей мечты проще, чем кажется
Стало известно имя самого дорогостоящего артиста на Новый год
Как правильно подготовить хвойные растения к зиме: 5 важных шагов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.