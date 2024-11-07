От Бангкока до Мехико: топ-5 мест для уникальных гастрономических впечатлений

3:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие — это знакомство с новыми культурами, а еда становится их настоящим голосом. Особенно это касается уличной еды, которая рассказывает о прошлом, настоящем и традициях города.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд, CC0

У каждой страны — свои уникальные вкусы, каждая тележка с едой отражает природные ресурсы, ингредиенты и специи этого региона.

Именно уличная еда позволяет по-настоящему понять культуру, а для тех, кто любит погружаться в местную атмосферу, исследование гастрономии может стать настоящим приключением.

Мы тщательно изучили туристические издания, блоги и отзывы, чтобы составить список лучших городов для гурманов:

Бангкок, Таиланд

Уличная еда здесь — настоящий культурный феномен. В Бангкоке легко найти всё: от пад тай до шашлыка сатэ. Лучшие районы для дегустации уличной еды — китайский квартал Яоварат и Старый город Раттанакосин, знаменитый закусочными, отмеченными путеводителем "Мишлен".

Местные плавучие рынки также станут незабываемым гастрономическим опытом, где можно попробовать том ям и клейкий рис с манго прямо с лодки.

Мехико, Мексика

Этот город известен не только вкусными тако, но и огромным выбором других закусок. Здесь можно попробовать тамале, чуррос и чичарронес. Популярные районы Рома-Норте и Кондеса изобилуют уличными прилавками, где готовят карне-асаду и пасторскую говядину.

Центр Мехико и район Койоакан также славятся фруктовыми прилавками и соками, которые освежают в жаркий день.

Куала-Лумпур, Малайзия

Уличная еда в Куала-Лумпуре привлекает разнообразием национальных кухонь, которые готовят малайцы, китайцы и индийцы. Рынок на Петалинг-стрит в китайском квартале и рынок Чоу Кит известны своим разнообразием и насыщенностью вкусов.

Настоящий символ местной уличной кухни — наси лемак, пропитанный кокосовым молоком и листьями пандана, приправленный самбалом и другими традиционными ингредиентами.

Мумбаи, Индия

Этот город известен своей уличной едой, наполненной овощами, карри и пряностями. Хау-галли — это улицы, на которых расположены популярные продуктовые лавки.

В Хаткопар-Хау-Галли и на рынке Кроуфорд можно попробовать лучшие индийские досы, карри и жареную рыбу.

Хошимин, Вьетнам

Вьетнамская кухня богата аутентичными блюдами, и Хошимин предлагает множество мест, где их можно попробовать. Район 1 известен своими закусочными, где можно отведать Bò Lá Lốt, бань сё и бань бот чиен.

Если вы любите морепродукты, на улице Винь Кхань можно попробовать крабовые клешни с лаймом и чили, каракатиц на углях.

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie,) — наука, изучающая связь между культурой и пищей, слово "гастрономия" появилось в художественной литературе в первой трети XIX века, образовано двумя греческими корнями и дословно переводится как "закон желудка",(от др.-греч. γαστήρ - "желудок" и νομός - "закон, обычай).



У́личная еда́ стритфуд — разновидность быстрого питания (фастфуда) — готовая к употреблению еда и напитки, продаваемые разносчиками или продавцами на улице или в других общественных местах, виды уличной еды сильно отличаются в разных странах и регионах в связи с культурными традициями, некоторые уличные продукты имеют распространение в одной стране или даже в отдельном её регионе.

