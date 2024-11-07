Как ранчо в Коста-Рике превратилось в роскошный отель рядом с вулканом

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Центральная Америка, а особенно Коста-Рика, идеальное место для тех, кто мечтает об отдыхе в тропиках. Помимо невероятной природной красоты, здесь можно найти десятки возможностей для активного отдыха и познакомиться с культурой страны.

Фото: pixabay.com by Bild von bere von awstburg auf Pixabay, PDM

На карибском побережье, например, вас ждут восхитительные пляжи, быстрые реки для сплава и оживлённый город Сан-Хосе.

Но Коста-Рика это ещё и страна густых джунглей, древнего наследия и разнообразного мира дикой природы.

Этот кусочек рая в провинции Гуанакасте окружён водопадами, горячими источниками и живописными каньонами. А в таких местах, как вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха, можно полностью погрузиться в природу и атмосферу этих мест.

Здесь можно испытать и глубокую релаксацию, и дух приключений, отправляясь на экскурсии по местным природным достопримечательностям и рыбацким деревушкам, наслаждаясь чистейшим воздухом и захватывающими видами.

Интересная история отеля Hacienda Guachipelín дополняет его уникальность.

В 1980-х годах это было скромное ранчо, где разводили крупный рогатый скот и даже не предлагали номера для гостей. В те времена добраться до провинции было сложно — многие дороги оставались грунтовыми.

Но всё изменилось после того, как путеводитель Lonely Planet включил в свой обзор вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха, и туристы, вдохновлённые рекомендациями, устремились сюда за новыми впечатлениями.

Однако с инфраструктурой дела обстояли плохо, и дорога до вулкана занимала несколько часов. Многим уставшим путешественникам негде было переночевать, и они стали искать убежища в гасиенде Гуачипелин.

В итоге семья Баталла, владельцы ранчо, решила отказаться от скотоводства и превратить его в гостиницу, где до сих пор можно встретить коров и лошадей, символизирующих прошлое ранчо.

Уточнения

Ко́ста-Ри́ка (исп. Costa Rica - "богатый берег") — государство в Центральной Америке. Граничит с двумя странами: Никарагуа на севере и Панамой на юго-востоке, Тихий океан омывает берега с юга и запада и Карибское море с востока, столица Коста-Рики — город Сан-Хосе (288 тыс. жителей).



Ринко́н-де-ла-Вье́ха (исп. Rincón de la Vieja) — действующий стратовулкан в Северной Америке. Расположен на северо-западе Коста-Рики в хребте Кордильера-де-Гуанакасте, в провинции Гуанакасте, высота над уровнем моря — 1916 м, первое наблюдавшееся людьми извержение произошло в 1765 году, а последнее — в 2012.





Лоунли Планет (англ. Lonely Planet) — международная издательская компания. Основана в 1972 году в Австралии. Основной язык — английский, а так же на русском языке с 2012 года.

