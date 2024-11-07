Невероятный альпийский маршрут: путь к горе Луссари

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Деревушка Луссари на высоте почти 1800 метров в регионе Фриули-Венеция-Джулия привлекает паломников и туристов со всего мира своей духовной атмосферой и культурной самобытностью.

Фото: unsplash.com by Ales Krivec, PDM

Здесь встречаются итальянские, германские и славянские традиции, что придаёт этому месту особый колорит.

Вершина Луссари стала важным центром притяжения для христиан, которых привлекает Святилище Девы Марии, конечная точка знаменитой "Голубой тропы" с её мистическими историями и связью с чудесным явлением Мадонны в XIV веке.

К Луссари ведут три маршрута, каждый из которых начинается в разных странах — Италии, Австрии и Словении.

Итальянская часть маршрута протяжённостью 210 километров проходит через 11 остановок и предлагает захватывающие виды на горные хребты, открывающиеся с высоты почти полутора километров.

Пеший поход становится настоящим испытанием, но усилия вознаграждаются чудесными пейзажами и духом исторического места.

В самой деревне на горе Луссари можно найти аутентичные сувенирные лавки, уютные ресторанчики и небольшие гостиницы.

Туристы, предпочитающие комфорт, могут добраться до вершины по канатной дороге из Кампороссо. Для любителей лыжного спорта зимой открыт спуск Ди-Прамперо, а летом путешественники могут исследовать ущелье Орридо-делло-Слицца, водопад Гориуда и живописное озеро Предил.

Кампороссо и Тарвизио — ближайшие города, где можно остановиться и наслаждаться красотой Альп круглый год.

Уточнения

Фриу́ли-Вене́ция-Джу́лия (итал. Friuli-Venezia Giulia,) — область на северо-востоке Италии. Благодаря распространению (помимо итальянского) также фриульского, венетского, словенского и немецкого языков, область имеет специальный статус, административный центр — город Триест, область делится на 215 коммун.





Тарвизио (итал. Tarvisio, фриул. Tarvis, словен. Trbiž) — коммуна в Италии, в провинции Удине, расположенной в северо-восточной части региона Фриули-Венеция-Джулия.



Кампороссо (итал. Camporosso) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя.

