Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая метла. Команда Трампа начала обсуждение плана завершения конфликта на Украине
Почему появляются тёмные круги под глазами и как с ними бороться
Как вода влияет на похудение: неожиданные результаты исследований
В США обсуждают снятие санкций с России после победы Трампа
Здоровая спина после 40: лучшие упражнения
Ваш щенок больше не будет кусаться, вот что нужно сделать
Милла Йовович трогательно поздравила свою дочь с 17-летием
Цунами-гигант: как Литуйя стала свидетельством самых мощных волн на Земле
Как ранчо в Коста-Рике превратилось в роскошный отель рядом с вулканом

Невероятный альпийский маршрут: путь к горе Луссари

1:44
Туризм

Деревушка Луссари на высоте почти 1800 метров в регионе Фриули-Венеция-Джулия привлекает паломников и туристов со всего мира своей духовной атмосферой и культурной самобытностью.

Невероятный альпийский маршрут: путь к горе Луссари
Фото: unsplash.com by Ales Krivec, PDM

Здесь встречаются итальянские, германские и славянские традиции, что придаёт этому месту особый колорит.

Вершина Луссари стала важным центром притяжения для христиан, которых привлекает Святилище Девы Марии, конечная точка знаменитой "Голубой тропы" с её мистическими историями и связью с чудесным явлением Мадонны в XIV веке.

К Луссари ведут три маршрута, каждый из которых начинается в разных странах — Италии, Австрии и Словении.

Итальянская часть маршрута протяжённостью 210 километров проходит через 11 остановок и предлагает захватывающие виды на горные хребты, открывающиеся с высоты почти полутора километров.

Пеший поход становится настоящим испытанием, но усилия вознаграждаются чудесными пейзажами и духом исторического места.

В самой деревне на горе Луссари можно найти аутентичные сувенирные лавки, уютные ресторанчики и небольшие гостиницы.

Туристы, предпочитающие комфорт, могут добраться до вершины по канатной дороге из Кампороссо. Для любителей лыжного спорта зимой открыт спуск Ди-Прамперо, а летом путешественники могут исследовать ущелье Орридо-делло-Слицца, водопад Гориуда и живописное озеро Предил.

Кампороссо и Тарвизио — ближайшие города, где можно остановиться и наслаждаться красотой Альп круглый год.

Уточнения

Фриу́ли-Вене́ция-Джу́лия (итал. Friuli-Venezia Giulia,) — область на северо-востоке Италии. Благодаря распространению (помимо итальянского) также фриульского, венетского, словенского и немецкого языков, область имеет специальный статус, административный центр — город Триест, область  делится на 215 коммун.
 

Тарвизио (итал. Tarvisio, фриул. Tarvis, словен. Trbiž) — коммуна в Италии, в провинции Удине, расположенной в северо-восточной части региона Фриули-Венеция-Джулия. 

Кампороссо (итал. Camporosso) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Еда и рецепты
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы Аудио 
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как укрыть розы на зиму простым способом
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Почему появляются тёмные круги под глазами и как с ними бороться
Как вода влияет на похудение: неожиданные результаты исследований
В США обсуждают снятие санкций с России после победы Трампа
Здоровая спина после 40: лучшие упражнения
Ваш щенок больше не будет кусаться, вот что нужно сделать
Милла Йовович трогательно поздравила свою дочь с 17-летием
Цунами-гигант: как Литуйя стала свидетельством самых мощных волн на Земле
Как ранчо в Коста-Рике превратилось в роскошный отель рядом с вулканом
Разбираемся, как правильно сочетать обувь и сумку
В России не нашли актёра на роль Штирлица и будут воскрешать Вячеслава Тихонова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.