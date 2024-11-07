Россия заняла первое место по числу туристов в Таиланде среди европейских стран

С начала 2024 года Таиланд посетили более 1,3 млн российских туристов, что вывело Россию на первое место среди европейских стран по числу прибытий в королевство.
По данным московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ), с 1 января по 3 ноября Таиланд принял свыше 7,5 млн иностранных туристов из дальнемагистральных направлений, из которых 5,36 млн прибыли из Европы.
В тройку лидеров среди европейских стран вошли:
Также в топ-5 европейских рынков попали Франция (575,6 тыс.) и Израиль (226,1 тыс.).
Среди стран Ближнего Востока лидирует Саудовская Аравия с 190,4 тыс. туристов. Из Северной Америки Таиланд посетили почти 800 тыс. граждан США и 194,5 тыс. канадцев.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда рассчитывают на рост российского турпотока в 2024 году до 1,9 млн человек.
Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
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