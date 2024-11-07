Россия заняла первое место по числу туристов в Таиланде среди европейских стран

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала 2024 года Таиланд посетили более 1,3 млн российских туристов, что вывело Россию на первое место среди европейских стран по числу прибытий в королевство.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow

По данным московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ), с 1 января по 3 ноября Таиланд принял свыше 7,5 млн иностранных туристов из дальнемагистральных направлений, из которых 5,36 млн прибыли из Европы.

В тройку лидеров среди европейских стран вошли:

Россия — 1,309 млн туристов

Великобритания — 750,1 тыс.

Германия — 670,6 тыс.

Также в топ-5 европейских рынков попали Франция (575,6 тыс.) и Израиль (226,1 тыс.).

Среди стран Ближнего Востока лидирует Саудовская Аравия с 190,4 тыс. туристов. Из Северной Америки Таиланд посетили почти 800 тыс. граждан США и 194,5 тыс. канадцев.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда рассчитывают на рост российского турпотока в 2024 году до 1,9 млн человек.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

