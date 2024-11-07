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Туристический форум «Путешествуй!» пройдёт на ВДНХ с 10 по 15 июня 2025 года

2:02
Туризм

Пятый туристический форум "Путешествуй!" состоится с 10 по 15 июня 2025 года на ВДНХ в Москве, с акцентом на внутренний и въездной туризм, как сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Туристический форум «Путешествуй!» пройдёт на ВДНХ с 10 по 15 июня 2025 года
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Центральный_павильон_(Главный).jpg by Polevoy9991

Чернышенко отметил, что форум, прошедший в июне 2024 года, вызвал положительный отклик, что подчёркивает его значимость для участников из России и других стран. Одной из ключевых тем предстоящего мероприятия станет развитие патриотического туризма, особенно в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Важное место займут туристические маршруты, которые представят регионы России.

Чернышенко также предложил разнообразить программу выставкой отечественных производителей оборудования для туризма, а также создать отдельную площадку для презентации инвестпроектов.

Эти проекты будут реализовываться с поддержкой по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", что также привлечёт внимание туроператоров и профильных компаний.

Фонд Росконгресс выступит оператором форума. Основные темы 2025 года будут включать вопросы медицинского туризма и расширение международного сотрудничества с участием дружественных стран, которое проработают МИД и Минэкономразвития.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что деловая программа будет разделена на шесть направлений: цифровизация, транспорт, госрегулирование, кадровое обеспечение, развитие туристических территорий и создание комплексных туристических продуктов.

Также на форуме пройдут мероприятия под руководством министра экономического развития Максима Решетникова: он проведёт всероссийское совещание с регионами и встретится с представителями туристической индустрии в рамках бизнес-диалога.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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