Vietnam Airlines начнет полёты из Шереметьево в январе

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорт Шереметьево анонсировал прямые рейсы Vietnam Airlines в Ханой, которые начнутся с 6 января 2024 года и будут выполняться по понедельникам и средам вплоть до 26 марта.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halong_bay_vietnam.JPG by Arianos

Первоначально перелёты планировались к запуску ещё год назад, в декабре 2023-го, однако из-за внешних обстоятельств они были отложены. По сообщениям, задержка могла быть вызвана опасениями Vietnam Airlines по поводу возможных западных санкций, которые могли бы повлиять на деятельность компании на других популярных маршрутах.

Сегодня прямые рейсы из России во Вьетнам ограничиваются маршрутами «Аэрофлота» в Хошимин и рейсами «ИрАэро» из Иркутска в Ханой. Добраться до курортов вроде Фантьет-Муйне, расположенного в 200 км от Хошимина, можно с наземным трансфером, который занимает от 3,5 до 4 часов.

Российские туроператоры проявляют интерес к запуску прямых рейсов в популярные вьетнамские курортные города Нячанг и на остров Фукуок. Пока туристам приходится выбирать между внутренними рейсами по Вьетнаму и стыковочными перелётами с пересадками через авиакомпании третьих стран, где наиболее выгодные тарифы предлагают китайские авиаперевозчики.

Уточнения

Хано́й (вьет. Hà Nội, тьы-ном 河內, дословно «город между рек» или «(место) окружённое рекой») — столица Вьетнама и второй по численности населения город страны.



Фукуо́к (вьет. Phú Quốc, название острова в переводе означает «Богатая земля») — крупнейший остров Вьетнама.



Фантхье́т (вьет. Phan Thiết) — город в южной части Вьетнама, административный центр провинции Биньтхуан.

