Россияне выбирают люкс-отели и полный пакет сервиса на ноябрь

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отчёт от "Росгосстраха" и сервиса Travelata.ru показал, куда отправились россияне в ноябрьские праздники. В исследовании от "Росгосстраха" проанализированы индивидуальные поездки, когда туристы самостоятельно планируют путешествие и покупают страховку, а Travelata. ru собрала данные по бронированию туров. Результаты были опубликованы "Известиями".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nai_Yang_Beach,_Phuket_(4448594382).jpg by Andy Mitchell

Согласно данным "Росгосстраха", россияне предпочли путешествия по стране, а также поездки в Китай, Турцию, Белоруссию и Азербайджан. В прошлом году Египет входил в топ-5, но в этом году уступил место Азербайджану.

Travelata.ru представила несколько иной список, где самыми популярными направлениями стали Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд. Россия заняла пятую строчку, при этом средний чек на внутренние туры составил 69 тысяч рублей.

По словам Олега Козырева, директора по маркетингу Travelata. ru, интерес к ноябрьским поездкам вырос на 21% по сравнению с прошлым годом.

"Россияне предпочитают отдых на море перед долгой зимой", — отметил он. Также большинство туристов выбрали четырех- и пятизвездочные отели. Доля пятизвездочных отелей выросла до 44%, тогда как четырехзвездочные заняли 31% против 35% годом ранее.

Популярными вариантами питания стали "всё включено" (33%) и завтраки (28%), а "ультра всё включено" выбрали 21% туристов. Год назад наблюдалась похожая тенденция, отмечают эксперты.

По данным "Авито Авто" и "Авито Путешествия", россияне также активно ездят на отдых на автомобилях, особенно в Краснодарский край и Крым. Согласно опросу, половина респондентов уже имеет опыт автопутешествий по России, 14% отправляются в такие поездки раз в полгода, а 23% — раз в год и реже.

Уточнения

Ави́то — российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах, занимающий первое место в мире среди сайтов объявлений.

