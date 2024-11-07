Автотуризм набирает популярность в России

Загрузка ключевых туристических маршрутов России значительно возросла, превзойдя допандемийный уровень в полтора раза.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Государственная компания "Автодор" сообщает о заметном росте трафика: на трассе М-4 "Дон" на 64%, а на М-11 "Нева" на 107%.

По мнению экспертов, это связано с изменением внутреннего туризма и растущей популярностью автомобильных путешествий.

Автотуризм стал более распространенным, что подтверждается повышенной загрузкой гостиниц и автомагистралей, отмечает Людмила Пономарева, владелец ресурса autotravel.ru.

Самыми популярными направлениями для автомобильных путешествий стали Карелия, Краснодарский край, Татарстан, Дагестан, Калининградская область, Мурманская, Ярославская и Костромская области.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

