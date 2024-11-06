Туристка из России рассказала о том, как американцы воспринимают иммигрантов из России

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественница Марина Ершова, побывавшая в США, поделилась своими наблюдениями об отношении американцев к русским иммигрантам, сообщает "Лента".

Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, CC BY 3.0

По ее словам, американцы считают россиян самыми вежливыми и учтивыми среди других иммигрантов, но при этом до сих пор не могут понять русских и верят в стереотипы о закаливании в сугробах и водке на завтрак.

Марина подчеркивает, что американцам нравятся прямолинейность россиян, их умение шутить и жить не по шаблону.

Она отмечает, что русские иммигранты привносят свой вклад в американскую жизнь, работая, строя семьи, обучаясь и открывая бизнес. В качестве примера она приводит появление в Америке салонов красоты, где предоставляют услуги на высоком уровне благодаря русским мастерам.

Ранее Марина Ершова уже рассказывала о своих наблюдениях за внешним видом жителей США, отметив, что в стране очень много людей с лишним весом, что ее шокирует.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

