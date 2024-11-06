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Путешественница из России назвала страны с лучшим отношением к соотечественникам

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Туризм

Российская путешественница, побывавшая в 30 странах, поделилась своими наблюдениями об отношении к россиянам в разных уголках мира, сообщает "Тульская пресса".

Путешественница из России назвала страны с лучшим отношением к соотечественникам
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

По ее мнению, к соотечественникам хорошо относятся в Италии, несмотря на негативные публикации в местных СМИ. Итальянские работники туристической сферы с нетерпением ждут возвращения российских путешественников.

Также путешественница отметила дружелюбное отношение к россиянам на Шри-Ланке, где местные жители выражают уважение к России и ее гражданам.

Китайцы считают Россию другом и проявляют искреннее желание общаться с русскими, приглашая их в гости и налаживая дружеские связи.

В качестве страны с худшим отношением к россиянам путешественница назвала Грузию. Она столкнулась с проблемой въезда в страну из-за того, что ее паспорт был признан "неправильным" из-за позиции Грузии по Крыму.

Уточнения

Соотечественники — лица, родившиеся в одном государстве, проживающие, либо проживавшие в нём и обладающие признаками общности культурного наследия, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.
 

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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