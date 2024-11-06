Россиянка восхищена жизнью пенсионеров в Норвегии

Российская путешественница, побывавшая в Норвегии, поделилась своими впечатлениями о жизни местных пенсионеров, сообщает SM. NEWS.

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Она отметила, что пожилые люди в Осло ведут активный образ жизни, следят за модой и не стесняются своего возраста.

По ее словам, норвежские пенсионеры не сидят дома, а много двигаются, занимаются спортом, путешествуют по стране и изучают новые города.

Россиянка также обратила внимание на то, что в Норвегии седина не считается недостатком, а наоборот, является частью образа. Она призналась, что ей очень импонирует такое отношение к старости и что она хотела бы иметь такую же возможность вести активную жизнь в пожилом возрасте.

Ранее эта же путешественница побывала в Узбекистане и отметила, что там пенсионеры получают большую поддержку от своих семей, так как забота о старшем поколении считается долгом.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.





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