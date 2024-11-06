В Якутии туристы смогут пройти медицинское обследование

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Якутии с 2025 года стартует новый проект "Туристический чек-ап здоровья", который позволит туристам, посещающим регион, пройти комплексное медицинское обследование, сообщает "ЯСИА".

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Обследования будут проводиться в трех медицинских учреждениях Якутска: Национальном центре медицины, Якутской республиканской офтальмологической больнице и Онкологическом центре.

Услуга будет доступна для людей в возрасте от 30 до 70 лет, приезжающих в Якутск с целью планового обследования.

В настоящее время ведется работа по интеграции проекта с туроператорами, работающими в Якутии. Туристические пакеты будут включать в себя трансфер и возможность выбора медицинского учреждения.

Уточнения

Яку́тск (якут. Дьокуускай) — город в России, столица Республики Саха (Якутия), портовый город в Восточной Сибири, который находится в долине Туймаада.



Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

