Авиакомпании будут обязаны сажать детей до 14 лет рядом с родителями

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минтранс готовит поправки в Федеральных авиационных правилах, которые касаются рассадки пассажиров с детьми в самолетах, сообщает Tourdom.

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

Согласно новому правилу, авиакомпании будут обязаны предоставлять соседние места для взрослых и детей до 14 лет при регистрации на рейс.

В настоящее время в ФАП прописана лишь рекомендация для авиакомпаний сажать детей рядом с родителями, причем речь идет о несовершеннолетних до 12 лет. Нововведение повышает возрастной порог и вводит обязательное требование.

Авиакомпании не в восторге от этого нововведения. Эксперты подсчитали, что лоукостеры могут потерять до 30% доходов из-за невозможности продавать места рядом с родителями за дополнительную плату.

Некоторые авиакомпании также опасаются, что новое требование приведет к подорожанию билетов, так как создает дополнительные издержки для участников рынка.

Уточнения

Дети — человек в период детства (мн. ч.).



Роди́тели — ближайшие родственники человека, составляющие основу его семьи (см. отец и мать).



