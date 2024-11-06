Авиакомпании будут обязаны сажать детей до 14 лет рядом с родителями

Минтранс готовит поправки в Федеральных авиационных правилах, которые касаются рассадки пассажиров с детьми в самолетах, сообщает Tourdom.
Согласно новому правилу, авиакомпании будут обязаны предоставлять соседние места для взрослых и детей до 14 лет при регистрации на рейс.
В настоящее время в ФАП прописана лишь рекомендация для авиакомпаний сажать детей рядом с родителями, причем речь идет о несовершеннолетних до 12 лет. Нововведение повышает возрастной порог и вводит обязательное требование.
Авиакомпании не в восторге от этого нововведения. Эксперты подсчитали, что лоукостеры могут потерять до 30% доходов из-за невозможности продавать места рядом с родителями за дополнительную плату.
Некоторые авиакомпании также опасаются, что новое требование приведет к подорожанию билетов, так как создает дополнительные издержки для участников рынка.
Дети — человек в период детства (мн. ч.).
Роди́тели — ближайшие родственники человека, составляющие основу его семьи (см. отец и мать).
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