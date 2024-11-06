О том, почему размер отпускных может оказаться меньше, а также о том, стоит ли брать отпуск в сочетании с новогодними праздниками, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, Петр Гусятников.
Чтобы рассчитать отпускные, нужно поделить свою заработную плату на среднее количество дней в месяце (29,3) и умножить на количество дней отпуска. Например, если ваша зарплата составляет 70 тысяч рублей, то, если вы возьмете отпуск с понедельника по пятницу, вы получите около 12 тысяч рублей в качестве отпускных.
Если же вы решите взять отпуск с понедельника по воскресенье, сумма вырастет почти до 17 тысяч рублей. При этом, включение выходных в отпуск не повлияет на уровень заработной платы.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.