Юрист объяснил, когда выгоднее всего брать отпуск

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

О том, почему размер отпускных может оказаться меньше, а также о том, стоит ли брать отпуск в сочетании с новогодними праздниками, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, Петр Гусятников.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

Чтобы рассчитать отпускные, нужно поделить свою заработную плату на среднее количество дней в месяце (29,3) и умножить на количество дней отпуска. Например, если ваша зарплата составляет 70 тысяч рублей, то, если вы возьмете отпуск с понедельника по пятницу, вы получите около 12 тысяч рублей в качестве отпускных.

Если же вы решите взять отпуск с понедельника по воскресенье, сумма вырастет почти до 17 тысяч рублей. При этом, включение выходных в отпуск не повлияет на уровень заработной платы.