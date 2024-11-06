Горнолыжный курорт "Горный воздух", расположенный в Южно-Сахалинске, оказался в числе самых востребованных направлений для новогодних праздников. Россияне стали активнее планировать свои зимние отпуска за 2-3 месяца до начала каникул.
Об этом информируют "Московские новости". Сахалинский курорт входит в состав территории опережающего развития "Сахалин" и имеет хорошо развитую инфраструктуру, что позволяет проводить мероприятия международного уровня.
К примеру, в январе 2025 года на "Горном воздухе" состоятся IV Молодежные российско-китайские игры. Сезон катания здесь продолжается значительно долго — с середины декабря и до середины апреля.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.