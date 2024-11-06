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Сахалин вошел в список горнолыжных направлений на Новый год

0:48
Туризм

Горнолыжный курорт "Горный воздух", расположенный в Южно-Сахалинске, оказался в числе самых востребованных направлений для новогодних праздников. Россияне стали активнее планировать свои зимние отпуска за 2-3 месяца до начала каникул.

Сахалин вошел в список горнолыжных направлений на Новый год
Фото: commons.wikimedia.org by TheHellRace, CC BY-SA 4.0

Об этом информируют "Московские новости". Сахалинский курорт входит в состав территории опережающего развития "Сахалин" и имеет хорошо развитую инфраструктуру, что позволяет проводить мероприятия международного уровня.

К примеру, в январе 2025 года на "Горном воздухе" состоятся IV Молодежные российско-китайские игры. Сезон катания здесь продолжается значительно долго — с середины декабря и до середины апреля.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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