Стало известно, в каких странах россияне отдыхали в ноябрьские праздники

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на информацию, предоставленную компанией "Росгосстрах" и сервисом Travelata.ru, который занимается поиском и бронированием туристических путёвок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В то же время среди стран, куда россияне предпочитали приобретать туры в праздничные дни, лидируют Турция, Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд.

В целом, предпочтения россиян в выборе направлений для отдыха демонстрируют растущий интерес к разнообразным культурным и природным особенностям стран.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

