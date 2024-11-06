Стало известно, в каких странах россияне отдыхали в ноябрьские праздники

Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на информацию, предоставленную компанией "Росгосстрах" и сервисом Travelata.ru, который занимается поиском и бронированием туристических путёвок.
В то же время среди стран, куда россияне предпочитали приобретать туры в праздничные дни, лидируют Турция, Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд.
В целом, предпочтения россиян в выборе направлений для отдыха демонстрируют растущий интерес к разнообразным культурным и природным особенностям стран.
Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.