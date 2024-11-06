В Мексике открыли отель-мираж на воде

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Viceroy Los Cabos — это отель в Мексике, который переносит гостей в будущее, в мир бетона, стекла и океана, сообщает "Рамблер".

Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info

Расположенный на воде, отель отражается в зеркальной глади, создавая иллюзию миража. Идея отеля возникла у архитектора Мигеля Анхеля Арагонеса, который был очарован контрастом пустыни и океана на побережье Сан-Хосе-дель-Кабо.

Отель Mar Adentro, как его изначально называли, был задуман как воплощение сновидений, где вода словно проникает внутрь комплекса. Бассейн, сливающийся с океаном и небом, окружает белоснежные кубические корпуса, напоминающие парусники.

Каждый из 194 номеров предлагает гостям панорамный вид на океан, благодаря отсутствию "четвертой стены" — вместо нее расположено огромное окно. Белая мебель в номере гармонирует с белым бетонным фасадом и отражающимся в воде горизонтом.

В центре водного царства расположен ресторан Nido, напоминающий по форме гнездо, где гостям предлагают японские блюда с мексиканским колоритом. Еще два ресторана — Awacate и Casero — предлагают традиционную мексиканскую кухню.

Гостям Viceroy Los Cabos доступны кинотеатр, гольф-клуб, спа- и фитнес-центры, а также арт-галерея. Несмотря на расположение в уединенном месте, рядом расположен город Сан-Хосе-дель-Кабо, где можно посетить Музей естественной истории, церкви, пройтись по уютным улочкам. Гости также могут отправиться на морские прогулки и попробовать дайвинг.

Viceroy Los Cabos в Мексике — это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и погрузиться в мир красоты и роскоши.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке.



Мира́ж — оптическое явление в атмосфере: преломление потоков света на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха.

