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Амазонка для туристов: как сделать круиз незабываемым

1:47
Туризм

Амазонии и крупнейший речной бассейн в мире. Она поддерживает биологическое разнообразие, где обитают миллионы видов растений, животных и насекомых.

Амазонка для туристов: как сделать круиз незабываемым
Фото: Wikipedia by Jlwad, CC BY-SA 4.0

Амазонку часто называют "лёгкими планеты" за её важную роль в поддержании глобального климата. Это уникальная экосистема и популярное направление для любителей природы, желающих отправиться в путешествие в самые глубокие уголки Амазонии. Но как спланировать такое путешествие?

Исследование Амазонии требует особого подхода: крупные населённые пункты, такие как Манаус в Бразилии, дают отправную точку, но передвигаться по лесам лучше всего по рекам.

Помимо самой Амазонки, по которой проходят крупные круизы, можно воспользоваться её притоками. Речные суда и круизы позволяют спокойно исследовать местную природу, увидеть редких розовых дельфинов и даже ягуаров.

Выбор круиза зависит от вашего стиля путешествий и бюджета. Для начала решите, из какой страны хотите отправиться: в тропические леса Амазонки ведут маршруты из Бразилии, Перу и Эквадора.

Например, из Манауса можно отправиться в круиз по Бразилии, а из Икитоса — в заповедник Пакайя-Самирия, отличающийся спокойными водами и нетронутой природой. В Эквадоре круизы начинаются в Коке, где можно насладиться пейзажами национального парка Ясуни.

Следующим шагом важно выбрать сезон. С декабря по май, в сезон дождей, уровень воды позволяет подойти ближе к дикой природе. В сухой сезон, с июня по ноябрь, температура может быть выше, но меньше комаров.

Уточнения

Амазо́нка (исп. и порт. Amazonas) — крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности. Протекает по Южной Америке. Амазонка со своим длиннейшим истоком претендует, вместе с Нилом, на статус самого длинного водотока в мире. 

Мана́ус (порт. Manaus) — город в Бразилии, столица штата Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Находится в составе крупной городской агломерации Агломерация Манаус. Входит в экономико-статистический микрорегион Манаус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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