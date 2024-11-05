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Белорусское гостеприимство: завтрак в отеле Минска покорил русского туриста

Туризм

Русский турист, путешествующий по Белоруссии, поделился своими впечатлениями об отеле в Минске, где он провел две ночи, сообщает "Рамблер".

Белорусское гостеприимство: завтрак в отеле Минска покорил русского туриста
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Хотя стоимость проживания показалась ему завышенной по сравнению, например, с Тбилиси, он остался доволен отдыхом, особенно благодаря разнообразному и вкусному завтраку.

Шведский стол, по его словам, порадовал изобилием блюд: от каши и омлета до сосисок, котлет и курицы. В меню также были фрукты, орехи, халва и сладости. Турист подчеркнул, что выбор настолько богат, что голодным остаться просто невозможно.

Несмотря на высокую стоимость проживания, турист считает, что поездка в Минск стоила того, хотя бы ради вкусного завтрака. Интересно, что Белоруссия вошла в топ-5 самых востребованных стран для отдыха туристов из России, уступив лишь Турции, Абхазии и Казахстану.

Уточнения

Минск (бел. Мінск) — столица и крупнейший город Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым (столичным) статусом.

Гостеприи́мство — распространённое повсеместно (в самых различных культурах и во все временные периоды) общественное явление, предполагающее предоставление чужаку (гостю) защиты и заботы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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