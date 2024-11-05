Нападение на заправке: турист из Германии был похищен в ЮАР

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошел инцидент: немецкий турист был похищен, сообщает "Лента".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Преступники напали на мужчину прямо на заправке в городе Мпумаланга, сразу после того, как он снял деньги в банкомате. Они силой затолкали его в арендованный Hyundai и увезли, однако очевидец сразу сообщил о происшествии в полицию.

Правоохранительные органы быстро отреагировали и перехватили автомобиль. Похитители попытались сбежать, но были задержаны в ближайших кустах. К счастью, турист остался жив, хотя и получил травмы в ходе похищения.

Расследование продолжается, а преступники уже находятся под стражей. Это не единственный случай похищения туристов в ЮАР. В сентябре этого года члены мексиканского картеля похитили российского путешественника Владимира Комарова.

Важно помнить о рисках путешествий в небезопасные регионы и принимать необходимые меры предосторожности.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

