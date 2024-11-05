Нападение на заправке: турист из Германии был похищен в ЮАР

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошел инцидент: немецкий турист был похищен, сообщает "Лента".
Преступники напали на мужчину прямо на заправке в городе Мпумаланга, сразу после того, как он снял деньги в банкомате. Они силой затолкали его в арендованный Hyundai и увезли, однако очевидец сразу сообщил о происшествии в полицию.
Правоохранительные органы быстро отреагировали и перехватили автомобиль. Похитители попытались сбежать, но были задержаны в ближайших кустах. К счастью, турист остался жив, хотя и получил травмы в ходе похищения.
Расследование продолжается, а преступники уже находятся под стражей. Это не единственный случай похищения туристов в ЮАР. В сентябре этого года члены мексиканского картеля похитили российского путешественника Владимира Комарова.
Важно помнить о рисках путешествий в небезопасные регионы и принимать необходимые меры предосторожности.
Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
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