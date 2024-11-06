Акула оторвала ногу сёрфингисту

На Гавайях 61-летний сёрфер подвергся нападению акулы в парке Уэйхе Бич (Waiehu Beach) на острове Мауи, информирует CBS Hawaii News Now. Инцидент произошел, когда мужчина возвращался на берег после тренировки.
Близкие опознали его как "Кенджи" (Kenji) и собирают деньги, чтобы помочь ему восстановиться.
Инцидент произошел вскоре после 7 утра в месте для сёрфинга, известном как Sandpiles. Друзья сёрфера сказали, что он там завсегдатай.
"Я услышал крик, оглянулся и вдруг увидел, как он плещется, но я не знал, что случилось, — сказал один свидетель. - Он сам проплыл, может быть, больше половины пути, а затем я увидел, как кто-то прыгнул и вытащил его на берег".
Полицейские наложили жгут на ногу сёрфера до прибытия медиков и сотрудников МЧС. Спасатели подтвердили, что нога жертвы была полностью оторвана чуть ниже колена.
Находясь в отделении интенсивной терапии в больнице в Maui Memorial Medical Center, сразу после операции, Кенджи написал на своей странице GoFundMe: "Я всё ещё люблю океан!"
Чиновники закрыли пляжный парк. Отдыхающих просят не заходить в воду от Паукукало (Paukukalo) до Вайхи (Waihee) до дальнейшего уведомления.
Сёрфинг (от англ. surfing) — это водный вид спорта, в котором человек (называемый сёрфером или сёрфингистом) едет на передней или нижней части движущейся волны, которая обычно движется в сторону берега.
Гава́йи (англ. Hawaii, американское произношение: [həˈwaɪi] , гав. Hawaiʻi [həˈvɐjʔi, həˈwɐjʔi]) — штат США.
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