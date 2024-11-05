Какие бесплатные сувениры можно привезти из путешествия по Японии

Япония славится своими сувенирами, которые можно найти повсюду, сообщает "Рамблер". Но знаете ли вы, что многие из них предлагаются совершенно бесплатно?
Одна из самых любимых традиций как среди туристов, так и среди местных жителей — собирать печати. Их можно ставить в специальные блокноты или альбомы, создавая уникальный дневник путешествий. Каждая печать — это маленькое произведение искусства, которое станет отличным напоминанием о посещенных местах.
Вы сможете увидеть на них символику города, изображения достопримечательностей или местные пейзажи — от цветущей сакуры до величественных японских замков и храмов. Собирая печати по всей Японии, вы создадите свою собственную коллекцию, отражающую ваше путешествие.
Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.