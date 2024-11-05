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Какие бесплатные сувениры можно привезти из путешествия по Японии

Туризм

Япония славится своими сувенирами, которые можно найти повсюду, сообщает "Рамблер". Но знаете ли вы, что многие из них предлагаются совершенно бесплатно?

Какие бесплатные сувениры можно привезти из путешествия по Японии
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Одна из самых любимых традиций как среди туристов, так и среди местных жителей — собирать печати. Их можно ставить в специальные блокноты или альбомы, создавая уникальный дневник путешествий. Каждая печать — это маленькое произведение искусства, которое станет отличным напоминанием о посещенных местах.

Вы сможете увидеть на них символику города, изображения достопримечательностей или местные пейзажи — от цветущей сакуры до величественных японских замков и храмов. Собирая печати по всей Японии, вы создадите свою собственную коллекцию, отражающую ваше путешествие.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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