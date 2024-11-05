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Глэмпинги в Свердловской области: спрос вырос в три раза

1:11
Туризм

Спрос на глэмпинги в Свердловской области стремительно растет, сообщает "Рамблер".

Глэмпинги в Свердловской области: спрос вырос в три раза
Фото: commons.wikimedia.org by Rezenkov-novookatovo, CC BY-SA 4.0

По данным Авито Путешествий, количество доступных для проживания глэмпингов в регионе увеличилось почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

По объему предложений о размещении в глэмпингах Свердловская область занимает второе место в России с долей 7%. За год количество предложений выросло на 179%.

Уральцы предпочитают глэмпинги для коротких, "уикендных" поездок на природу. Средняя продолжительность проживания составляет два дня, а средняя стоимость — 6000 рублей за сутки.

Руководитель направления Авито Путешествия Артем Кромочкин объясняет популярность глэмпингов тем, что они предлагают комфортную альтернативу палаткам или автодомам в кемпингах, которые в холодное время года могут быть неудобными.

Важно отметить, что развитие инфраструктуры для отдыха на природе в Свердловской области поддерживается на государственном уровне. Семь свердловских кемпингов получили 31 миллион рублей на развитие инфраструктуры.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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