Эксперимент в экологии: Что увидят туристы в заповеднике Бабананго

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

На протяжении часа команда следила за спутниковым сигналом гепарда. Когда наконец удалось нагнать его, гепард неспешно брел по выжженной солнцем высокой траве. С явно полным животом от недавней добычи он лениво улегся в тени, не испугавшись нашего присутствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, CC BY-SA 4.0

"Нам повезло застать этот момент: два льва недавно были снова выпущены в заповедник, и вскоре они начнут конкурировать с гепардами за охотничьи угодья." — сказал Муса Мбата, проводник по прерии.

Гепарда осматривала команда исследователей, чтобы надеть на него ошейник с датчиком. В заповеднике Бабананго в Южной Африке, Эндрю Бакстер, вместе с коллегами докторами, провел установку устройства для отслеживания передвижения животных.

Это в заповедник Бабананго из Кейптауна, чтобы ближе познакомиться с программой восстановления природы, в которой участвуют местные сообщества, глобальные инвесторы и специалисты в области экотуризма.

В 2017 году организация Emcakwini Community Trust, владеющая 47 000 акрами земли в провинции Квазулу-Натал, объединилась с другими землевладельцами и немецкими филантропами Хельмутом и Барбарой Вайссер, поддерживающими проект землей и финансами.

В 2018 году инициатива начала возвращение животных на территорию и восстановление земель, ранее отданных под пастбища. Сейчас здесь обитают черные носороги, жирафы, львы и гепарды; вскоре после моего визита в мае этого года были возвращены и слоны.

"Заповедник также стал популярным местом для сафари-туристов, стремящихся к новым впечатлениям, гостям здесь предлагается возможность увидеть первые этапы работы по восстановлению природы, участвовать в отслеживании диких животных и наблюдать, как они адаптируются к новой среде- признает Эндрю Бакстер,

Бабананго, возможно, пока не может похвастаться такой богатой дикой природой, как Национальный парк Крюгера, но его посещение предлагает больше, чем просто встречу с животными.

Здесь можно увидеть наскальные рисунки народа Сан (Бушменов) и печи железного века, а также посетить места англо-зулусской войны 1879 года.

На побережье Индийского океана также можно остановиться в отелях, подходящих для отдыха перед или после посещения заповедника. Среди них выделяется Sala Beach House, расположенный на берегу океана.

Природа медленно восстанавливается, и все с нетерпением ждут, что принесет завтрашний день.

Уточнения

Квазу́лу-Ната́л (англ. KwaZulu-Natal, зулу IKwaZulu-Natali) — провинция ЮАР. Образована в 1994 путём объединения провинции Натал (старое португальское название — «Рождественская») и бывшего бантустана Квазулу.



Бушме́ны (сан, са, сонква, масарва, басарва, куа) — собирательное название, применяемое к нескольким коренным южноафриканским народам охотников-собирателей, говорящим на койсанских языках и относимым к капоидной расе, проживают на территории Южной Африки, которая охватывает Ботсвану, Намибию, Анголу, Замбию, Зимбабве и Лесото.





Гепа́рд (лат. Acinonyx jubatus) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитает в большинстве стран Африки, а также на Ближнем Востоке. Это единственный современный представитель рода Acinonyx. Быстрейшее из всех наземных млекопитающих: за 3 секунды может развивать скорость до 110 км/ч.

