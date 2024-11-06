Эксперимент в экологии: Что увидят туристы в заповеднике Бабананго

На протяжении часа команда следила за спутниковым сигналом гепарда. Когда наконец удалось нагнать его, гепард неспешно брел по выжженной солнцем высокой траве. С явно полным животом от недавней добычи он лениво улегся в тени, не испугавшись нашего присутствия.
"Нам повезло застать этот момент: два льва недавно были снова выпущены в заповедник, и вскоре они начнут конкурировать с гепардами за охотничьи угодья." — сказал Муса Мбата, проводник по прерии.
Гепарда осматривала команда исследователей, чтобы надеть на него ошейник с датчиком. В заповеднике Бабананго в Южной Африке, Эндрю Бакстер, вместе с коллегами докторами, провел установку устройства для отслеживания передвижения животных.
Это в заповедник Бабананго из Кейптауна, чтобы ближе познакомиться с программой восстановления природы, в которой участвуют местные сообщества, глобальные инвесторы и специалисты в области экотуризма.
В 2017 году организация Emcakwini Community Trust, владеющая 47 000 акрами земли в провинции Квазулу-Натал, объединилась с другими землевладельцами и немецкими филантропами Хельмутом и Барбарой Вайссер, поддерживающими проект землей и финансами.
В 2018 году инициатива начала возвращение животных на территорию и восстановление земель, ранее отданных под пастбища. Сейчас здесь обитают черные носороги, жирафы, львы и гепарды; вскоре после моего визита в мае этого года были возвращены и слоны.
"Заповедник также стал популярным местом для сафари-туристов, стремящихся к новым впечатлениям, гостям здесь предлагается возможность увидеть первые этапы работы по восстановлению природы, участвовать в отслеживании диких животных и наблюдать, как они адаптируются к новой среде- признает Эндрю Бакстер,
Бабананго, возможно, пока не может похвастаться такой богатой дикой природой, как Национальный парк Крюгера, но его посещение предлагает больше, чем просто встречу с животными.
Здесь можно увидеть наскальные рисунки народа Сан (Бушменов) и печи железного века, а также посетить места англо-зулусской войны 1879 года.
На побережье Индийского океана также можно остановиться в отелях, подходящих для отдыха перед или после посещения заповедника. Среди них выделяется Sala Beach House, расположенный на берегу океана.
Природа медленно восстанавливается, и все с нетерпением ждут, что принесет завтрашний день.
Квазу́лу-Ната́л (англ. KwaZulu-Natal, зулу IKwaZulu-Natali) — провинция ЮАР. Образована в 1994 путём объединения провинции Натал (старое португальское название — «Рождественская») и бывшего бантустана Квазулу.
Бушме́ны (сан, са, сонква, масарва, басарва, куа) — собирательное название, применяемое к нескольким коренным южноафриканским народам охотников-собирателей, говорящим на койсанских языках и относимым к капоидной расе, проживают на территории Южной Африки, которая охватывает Ботсвану, Намибию, Анголу, Замбию, Зимбабве и Лесото.
Гепа́рд (лат. Acinonyx jubatus) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитает в большинстве стран Африки, а также на Ближнем Востоке. Это единственный современный представитель рода Acinonyx. Быстрейшее из всех наземных млекопитающих: за 3 секунды может развивать скорость до 110 км/ч.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.