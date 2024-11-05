В Тобольске Ленину сломали пальцы

В Тобольске Тюменской области случилась курьезная ситуация: при установке нового памятника Владимиру Ленину у фигуры сломали три пальца, сообщает "Лента".

Фото: commons.wikimedia.org by Earl4eg, CC BY-SA 3.0

Памятник, установленный на улице Ленина, планировалось торжественно открыть 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции. Однако, теперь это событие, скорее всего, придется отложить, пока коммунисты, которые занимались покупкой и установкой монумента, не "починят" повреждения.

В мэрии Тобольска заявили, что "поломка" не была умышленной и что памятник будет накрыт белой тканью, пока повреждения не будут устранены.

Коммунисты, в свою очередь, уверяют, что не будут наказывать виновных в "поломанных" пальцах и обещают восстановить памятник к концу недели.

Уточнения

Влади́мир Ильи́ч Ле́нин — российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель.



Па́мятник — сооружение или их группа, поддерживающее воспоминания о каких-либо событиях или людях, являющееся произведением монументального искусства.



