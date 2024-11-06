Тайны высочайших гор Вьетнама: Главные вершины региона

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Вьетнам, вытянувшийся в форме буквы "S" на Индокитайском полуострове, тянется на тысячи километров вдоль извилистого побережья.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terraces_in_Che_Cu_Nha_commune,_Mu_Cang_Chai_(Unsplash).jpg by Doan Tuan

Основные горные массивы здесь — это Аннамские Кордильеры, простирающиеся с запада на восток, но самые высокие вершины страны находятся на севере, в хребте Хоанг Лиен Сон.

Этот хребет, расположенный в северо-западных провинциях Лаокай, Лайчау и Йенбай, протянулся вдоль границы с Китаем и связан с самой высокой горной системой мира — Гималаями.

Хоанг Лиен Сон

Величественный хребет Хоанг Лиен Сон в северо-западной части Вьетнама включает десять самых высоких гор страны. Это последние отроги гор Ай Лао Сон, которые, в свою очередь, являются частью Гималайской системы. Благодаря своему геологическому положению Хоанг Лиен Сон отличается не только высотой, но и уникальным природным разнообразием.

Фансипан

Наивысшая точка Вьетнама — это Фансипан, известная как "Крыша Индокитая". Её высота составляет 3 143 метра над уровнем моря, по данным измерений 2019 года, проведённым с использованием современного оборудования.

Расположенная всего в 20 милях от китайской границы, Фансипан поднимается рядом с разломом Красной реки, на тектонической границе Янцзы и разлома Сагаинг, что может объяснять её ежегодное увеличение высоты. Окружённая густыми лесами и тысячами видов редких растений, гора увенчана металлической пирамидой, установленной в 1985 году.

Фу Си Лунг

Фу Си Лунг — вторая по высоте гора Вьетнама, с вершиной высотой около 3 070 метров. Она находится в горах на самой границе с Китаем и славится природной изоляцией и труднодоступностью.

Пху Та Ленг

Пху Та Ленг, расположенный к северо-западу от Фансипана, достигает 3 000 метров. Весной склон этой горы покрывается яркими рододендронами, создавая впечатляющее зрелище, что привлекает туристов и делает её одной из самых живописных вершин.

Бах Мок Лыонг Ту

Четвёртая по высоте гора — Бах Мок Лыонг Ту, расположенная на границе провинций Лаокай и Лайчау, достигает высоты около 3 030 метров. Её труднодоступные склоны привлекают в последние годы всё больше любителей экстрима и дикой природы.

Кханг Су Ван

Замыкает пятёрку высочайших вершин Вьетнама Кханг Су Ван высотой 3 011 метров. Гора, покрытая густыми лесами и окружённая облаками, также является стратегической точкой на границе с Китаем.

Эти величественные горы на севере Вьетнама, многие из которых украшают металлические пирамиды, являются не только высочайшими точками страны, но и символами её природного богатства и культурного наследия.

Уточнения

Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. Столица — Ханой, название страны (китайскими иероглифами — 越南) состоит из двух слов: Việt означает титульную нацию — вьетов, а Nam — «юг»; буквально это означает «южные вьеты».



Фаншипа́н (вьет. Phan Xi Păng, фан си панг) — гора, расположенная во вьетнамской провинции Лаокай в 19 км от города Шапа, высочайшая вершина Индокитая (3143 м), по данным Вьетнамского геологического общества, возраст горы составляет 250—260 млн лет, её образование датируют поздним пермским — ранним триасовым периодом.

