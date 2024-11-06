Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты выращивания пионов: всё, что нужно знать
Рики Мартин показал 16-летних сыновей близнецов
Секреты здоровых сосудов: скумбрия и чеснок в вашем меню
Как отпечатки пальцев на глине помогают в изучении египетских ремесел
Лучшие электрические кроссоверы мира: кто возглавил рейтинг
Эксперты ответили, когда ожидать падения цен на жильё в России
Секреты идеальной талии: как правильно использовать корсет
Воробьи и люди: почему с возрастом уменьшается круг друзей
Трицепс как у атлета: лучшие упражнения и техника

Тайны высочайших гор Вьетнама: Главные вершины региона

3:11
Туризм

Вьетнам, вытянувшийся в форме буквы "S" на Индокитайском полуострове, тянется на тысячи километров вдоль извилистого побережья.

Тайны высочайших гор Вьетнама: Главные вершины региона
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terraces_in_Che_Cu_Nha_commune,_Mu_Cang_Chai_(Unsplash).jpg by Doan Tuan

Основные горные массивы здесь — это Аннамские Кордильеры, простирающиеся с запада на восток, но самые высокие вершины страны находятся на севере, в хребте Хоанг Лиен Сон.

Этот хребет, расположенный в северо-западных провинциях Лаокай, Лайчау и Йенбай, протянулся вдоль границы с Китаем и связан с самой высокой горной системой мира — Гималаями.

  • Хоанг Лиен Сон

Величественный хребет Хоанг Лиен Сон в северо-западной части Вьетнама включает десять самых высоких гор страны. Это последние отроги гор Ай Лао Сон, которые, в свою очередь, являются частью Гималайской системы. Благодаря своему геологическому положению Хоанг Лиен Сон отличается не только высотой, но и уникальным природным разнообразием.

  • Фансипан

Наивысшая точка Вьетнама — это Фансипан, известная как "Крыша Индокитая". Её высота составляет 3 143 метра над уровнем моря, по данным измерений 2019 года, проведённым с использованием современного оборудования.

Расположенная всего в 20 милях от китайской границы, Фансипан поднимается рядом с разломом Красной реки, на тектонической границе Янцзы и разлома Сагаинг, что может объяснять её ежегодное увеличение высоты. Окружённая густыми лесами и тысячами видов редких растений, гора увенчана металлической пирамидой, установленной в 1985 году.

  • Фу Си Лунг

Фу Си Лунг — вторая по высоте гора Вьетнама, с вершиной высотой около 3 070 метров. Она находится в горах на самой границе с Китаем и славится природной изоляцией и труднодоступностью.

  • Пху Та Ленг

Пху Та Ленг, расположенный к северо-западу от Фансипана, достигает 3 000 метров. Весной склон этой горы покрывается яркими рододендронами, создавая впечатляющее зрелище, что привлекает туристов и делает её одной из самых живописных вершин.

  • Бах Мок Лыонг Ту

Четвёртая по высоте гора — Бах Мок Лыонг Ту, расположенная на границе провинций Лаокай и Лайчау, достигает высоты около 3 030 метров. Её труднодоступные склоны привлекают в последние годы всё больше любителей экстрима и дикой природы.

  • Кханг Су Ван

Замыкает пятёрку высочайших вершин Вьетнама Кханг Су Ван высотой 3 011 метров. Гора, покрытая густыми лесами и окружённая облаками, также является стратегической точкой на границе с Китаем.

Эти величественные горы на севере Вьетнама, многие из которых украшают металлические пирамиды, являются не только высочайшими точками страны, но и символами её природного богатства и культурного наследия.

Уточнения

Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. Столица — Ханой, название страны (китайскими иероглифами — 越南) состоит из двух слов: Việt означает титульную нацию — вьетов, а Nam — «юг»; буквально это означает «южные вьеты». 

Фаншипа́н (вьет. Phan Xi Păng, фан си панг) — гора, расположенная во вьетнамской провинции Лаокай в 19 км от города Шапа, высочайшая вершина Индокитая (3143 м), по данным Вьетнамского геологического общества, возраст горы составляет 250—260 млн лет, её образование датируют поздним пермским — ранним триасовым периодом. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства
Садоводство, цветоводство
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства Аудио 
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Силовые структуры
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Археологи нашли кость древней птицы убийцы в Колумбии
Как сохранить капусту до весны: советы опытного биолога
Карликовый бегемот из Таиланда назвал победителя выборов в США
Вздулся ламинат: что делать и как спасти напольное покрытие
Mazda 3 2024: чем удивляет новая версия на российском рынке
Кому не стоит пить протеин? Ответила тренер
Турбо против атмосферы: почему турбированные двигатели – это будущее
Риски лизинга жилья: эксперты предупреждают о подводных камнях
Перец, фаршированный творогом и овощами: получается не менее вкусно, чем с мясом и рисом
Акула оторвала ногу сёрфингисту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.