Роспотребнадзор запросил у Турции данные по вирусу на курортах

Роспотребнадзор обратился к турецким властям с просьбой предоставить данные о ситуации с заболеванием, поразившим туристов на морских курортах страны.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-11-12-Belek-6.JPG by R-E-AL

Поводом для запроса стали многочисленные жалобы от российских граждан на неизвестный вирус, который впервые был зафиксирован в Белеке, а затем распространился на другие популярные курорты Турции.

Предположительно, заболевание может быть вызвано вирусом Коксаки, который вызывает энтеровирусную инфекцию и чаще всего поражает детей. Между Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Турции действует меморандум о сотрудничестве, направленный на защиту здоровья туристов и противодействие инфекциям.

Для помощи гражданам, вернувшимся с симптомами заболевания после отдыха за рубежом, Роспотребнадзор открыл "горячую линию". Обратившиеся на неё должны сообщить информацию о месте отдыха, включая курорт и название отеля, а также дату возвращения (или планируемую дату возвращения).

Кроме того, требуется указать состояние здоровья на момент возвращения (если человек уже дома), дату начала ухудшения самочувствия, основные симптомы, факт обращения за медицинской помощью и данные туроператора и страховой компании.

Уточнения

Беле́к (тур. Belek) — город-курорт в Турции, расположенный в провинции Анталья на берегу Средиземного моря.



Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. 29 серотипов вирусов Коксаки сейчас относят к трём видам энтеровирусов: Enterovirus A, В и С.

