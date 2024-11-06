Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ вернуть потускневшим пластиковым обтекателям фар первоначальный вид
Экспорт российского угля падает: ключевые покупатели снижают объёмы закупок
Как использовать отходы от грибов для улучшения почвы: секреты успешных огородников
Запечённые палочки из моркови: ароматная осенняя закуска, подаётся с чесночно-йогуртовым соусом
Всё, что нужно знать о масле ши: секреты правильного применения для здоровья кожи
Бесплатную энергию начнут получать из упаковки и ветра
Хайди Клум снялась в рекламной кампании с дочерью и 80-летней мамой
Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к женскому футболу
Как сохранить георгины зимой: проверенные методы хранения и защиты

Новый тренд: туризм в сельской глубинке Северного Кавказа

2:04
Туризм

Доцент Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Ирина Долгова рассказала изданию mirmol.ru о перспективах развития сельского туризма на Северном Кавказе.

Новый тренд: туризм в сельской глубинке Северного Кавказа
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Лошади_в_Кореньских_родниках_08.JPG by Лобачев Владимир

В 2021 году в российское законодательство ввели понятие "сельский туризм", позволив сельхозпроизводителям и другим жителям сельских районов оказывать туристические услуги. Государственная поддержка в виде грантов в рамках проекта "Развитие сельского туризма" стимулирует развитие этого направления.

"Сельский туризм становится драйвером для сельских территорий, создавая рабочие места, улучшая инфраструктуру и увеличивая налоговые поступления в местные бюджеты", — отметила Долгова.

Она уверена, что развитие сельского туризма способно решить проблему низкой загрузки туриндустрии в межсезонье.

В Северо-Кавказском федеральном округе лидерами по проектам агротуризма стали Северная Осетия — Алания и Дагестан, занявшие первое и второе места в 2023 году с восемью и пятью проектами соответственно, реализуемыми при поддержке гранта "Агротуризм".

В этих регионах привлекательные природные условия, комфортный климат, гостеприимство и уникальная кухня стали ключевыми факторами притяжения туристов. Популярные объекты — это сыроварни, винодельни, фермы, рыболовные хозяйства и этнографические комплексы.

Однако, по мнению Долговой, развитие сельского туризма сталкивается с рядом препятствий, включая низкую информированность фермеров о туристическом потенциале их хозяйств. Она подчёркивает необходимость образовательных программ и подготовки кадров, а также партнёрства с региональными туроператорами для успешного "упаковывания" турпродукта.

Также важной проблемой является отсутствие реестра объектов сельского туризма, который позволил бы получать информацию о каждом объекте и способствовал бы продвижению на рынке.

Уточнения

Се́верный Кавка́з — историко-культурный регион России.

Ала́ния — средневековое государство алан, в предгорьях Северного Кавказа.

Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Военные новости
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Аудио 
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Силовые структуры
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Популярное
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все

Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.

Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Как сохранить георгины зимой: проверенные методы хранения и защиты
Первая дозаправка ракеты Starship может произойти уже в 2025 году
Три мифа о сне, которые вредят вашему здоровью
Церемония открытия Нотр-Дама после реконструкции обойдётся в €10 млн
Избавляемся от запаха потных ног в салоне авто: эффективные способы
Россияне выбрали места для встречи Нового года
Древнеримские амфоры возрастом 2000 лет нашли у берегов Сицилии
Бразильская модель Лучиана Хименес нашла самый простой способ омолодиться на 25 лет
Карпин признался, что не исключает отставку из ФК Ростов
Как шарф помогает сохранить молодость кожи шеи в зимний период?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.