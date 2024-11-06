Новый тренд: туризм в сельской глубинке Северного Кавказа

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Доцент Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Ирина Долгова рассказала изданию mirmol.ru о перспективах развития сельского туризма на Северном Кавказе.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Лошади_в_Кореньских_родниках_08.JPG by Лобачев Владимир

В 2021 году в российское законодательство ввели понятие "сельский туризм", позволив сельхозпроизводителям и другим жителям сельских районов оказывать туристические услуги. Государственная поддержка в виде грантов в рамках проекта "Развитие сельского туризма" стимулирует развитие этого направления.

"Сельский туризм становится драйвером для сельских территорий, создавая рабочие места, улучшая инфраструктуру и увеличивая налоговые поступления в местные бюджеты", — отметила Долгова.

Она уверена, что развитие сельского туризма способно решить проблему низкой загрузки туриндустрии в межсезонье.

В Северо-Кавказском федеральном округе лидерами по проектам агротуризма стали Северная Осетия — Алания и Дагестан, занявшие первое и второе места в 2023 году с восемью и пятью проектами соответственно, реализуемыми при поддержке гранта "Агротуризм".

В этих регионах привлекательные природные условия, комфортный климат, гостеприимство и уникальная кухня стали ключевыми факторами притяжения туристов. Популярные объекты — это сыроварни, винодельни, фермы, рыболовные хозяйства и этнографические комплексы.

Однако, по мнению Долговой, развитие сельского туризма сталкивается с рядом препятствий, включая низкую информированность фермеров о туристическом потенциале их хозяйств. Она подчёркивает необходимость образовательных программ и подготовки кадров, а также партнёрства с региональными туроператорами для успешного "упаковывания" турпродукта.

Также важной проблемой является отсутствие реестра объектов сельского туризма, который позволил бы получать информацию о каждом объекте и способствовал бы продвижению на рынке.

Уточнения

Се́верный Кавка́з — историко-культурный регион России.



Ала́ния — средневековое государство алан, в предгорьях Северного Кавказа.



Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта.

