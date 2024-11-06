Новый тренд: туризм в сельской глубинке Северного Кавказа

Доцент Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Ирина Долгова рассказала изданию mirmol.ru о перспективах развития сельского туризма на Северном Кавказе.
В 2021 году в российское законодательство ввели понятие "сельский туризм", позволив сельхозпроизводителям и другим жителям сельских районов оказывать туристические услуги. Государственная поддержка в виде грантов в рамках проекта "Развитие сельского туризма" стимулирует развитие этого направления.
"Сельский туризм становится драйвером для сельских территорий, создавая рабочие места, улучшая инфраструктуру и увеличивая налоговые поступления в местные бюджеты", — отметила Долгова.
Она уверена, что развитие сельского туризма способно решить проблему низкой загрузки туриндустрии в межсезонье.
В Северо-Кавказском федеральном округе лидерами по проектам агротуризма стали Северная Осетия — Алания и Дагестан, занявшие первое и второе места в 2023 году с восемью и пятью проектами соответственно, реализуемыми при поддержке гранта "Агротуризм".
В этих регионах привлекательные природные условия, комфортный климат, гостеприимство и уникальная кухня стали ключевыми факторами притяжения туристов. Популярные объекты — это сыроварни, винодельни, фермы, рыболовные хозяйства и этнографические комплексы.
Однако, по мнению Долговой, развитие сельского туризма сталкивается с рядом препятствий, включая низкую информированность фермеров о туристическом потенциале их хозяйств. Она подчёркивает необходимость образовательных программ и подготовки кадров, а также партнёрства с региональными туроператорами для успешного "упаковывания" турпродукта.
Также важной проблемой является отсутствие реестра объектов сельского туризма, который позволил бы получать информацию о каждом объекте и способствовал бы продвижению на рынке.
Се́верный Кавка́з — историко-культурный регион России.
Ала́ния — средневековое государство алан, в предгорьях Северного Кавказа.
Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта.
Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.