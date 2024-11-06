Россияне выбрали места для встречи Нового года

3:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис OneTwoTrip, пишут "Известия", изучил предпочтения россиян в выборе мест для празднования Нового года, проанализировав поисковые запросы на размещение в отелях с 31 декабря по 1 января. Результаты показали, что большинство россиян — 68% — планируют встретить Новый год в России, в то время как 32% обратили взгляд на зарубежные направления.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New-years-eve-1911635_1920.jpg by Public Domain

Среди российских городов наибольшей популярностью пользуются Москва (17,8% запросов; 4 тыс. руб. за ночь в отеле три звезды), Санкт-Петербург (12,5%; 4,5 тыс. руб.), Сочи (10,9%; 5 тыс. руб.), Казань (4,0%; 6 тыс. руб.) и Адлер (2,6%; 4,5 тыс. руб.). Для тех, кто рассматривает зарубежные варианты, в лидерах Дубай (11,0%; 25 тыс. руб.), Минск (7,2%; 9 тыс. руб.), Пхукет (5,2%; 7 тыс. руб.), Стамбул (4,7%; 10 тыс. руб.) и Варадеро (3,9%; 25 тыс. руб.).

Планируя встречу Нового года, россияне в большинстве случаев предпочитают праздновать без детей (71,0% запросов), с одним ребенком готовы встретить праздник 16,7%, с двумя — 9,3%, остальные запросы указывают на семьи с более чем двумя детьми. Отдых вдвоем остается самым популярным вариантом для 50,6% пользователей, а поиск размещения на троих взрослых интересует 16,2%.

Примерно 14,4% россиян выбирают компании из четырех человек, а около 9,8% планируют встретить Новый год в одиночестве. Небольшой процент путешественников выбирает отдых в больших компаниях из пяти и более человек.

Большинство россиян рассчитывают провести отпуск более одной ночи. Только 12,5% запрашивают вариант размещения на одну ночь, тогда как 49,8% ищут отели на срок от четырех до семи дней, а 27,8% — на два-четыре дня. Около 9,9% хотели бы остаться дольше недели.

Интересно, что всего 8% россиян уже успели забронировать отели на новогоднюю ночь. При этом 28% планируют встретить праздник дома, а 21% даже еще не задумывались об отдыхе.

Ещё 15% собираются импровизировать, не делая конкретных планов, и столько же планируют встретить Новый год в кругу друзей и родных. Лишь 6% россиян планируют праздновать Новый год за границей, тогда как глэмпинг или отдых на природе выбрали только 2%. Лишь 3% россиян находятся в стадии раздумий.

Уточнения

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.



Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

