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Россия снова побила Германию по турпотоку в Анталью

0:47
Туризм

Наибольшее количество отдыхающих в этот курортный район традиционно прибыло из России, Германии и Великобритании. В период с января по октябрь Анталья приняла 3 миллиона 712 тысяч туристов из России, 3 миллиона 275 тысяч из Германии и 1 миллион 465 тысяч из Великобритании. За ними по численности идут туристы из Польши, Казахстана, Украины и других стран.

Россия снова побила Германию по турпотоку в Анталью
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Стоит отметить, что если рассматривать статистику только за октябрь, то количество прибывших из Германии превысило число российских туристов. Это объясняется тем, что в Европе осенние месяцы часто совпадают с периодом отпусков.

Уточнения

Ту́рция официально — Туре́цкая Респу́блика — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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