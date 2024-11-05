Россия снова побила Германию по турпотоку в Анталью

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наибольшее количество отдыхающих в этот курортный район традиционно прибыло из России, Германии и Великобритании. В период с января по октябрь Анталья приняла 3 миллиона 712 тысяч туристов из России, 3 миллиона 275 тысяч из Германии и 1 миллион 465 тысяч из Великобритании. За ними по численности идут туристы из Польши, Казахстана, Украины и других стран.

Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Стоит отметить, что если рассматривать статистику только за октябрь, то количество прибывших из Германии превысило число российских туристов. Это объясняется тем, что в Европе осенние месяцы часто совпадают с периодом отпусков.

Уточнения

Ту́рция официально — Туре́цкая Респу́блика — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).

