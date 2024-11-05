Туристам в Италии предложили увезти домой чистый воздух

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Италии появились интересные новинки для туристов — теперь в продаже баллончики с "чистым воздухом" из озера Комо. Представители компании заявляют, что действительно собрали воздух из этой живописной местности. За одну упаковку просят 11 долларов.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, CC0

Целью создания этих сувениров было предложение необычного и удобного для транспортировки подарка, который можно легко взять с собой в поездке. Каждый флакон станет символом приятных воспоминаний о отдыхе.

Однако есть вопрос о практичности: в каждом баллончике находится 400 миллилитров воздуха, что делает невозможным прохождение проверок безопасности с ним в ручной клади — придется сдавать в багаж, передает TourDom. ru.